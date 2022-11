Diretta/ Brasile Svizzera streaming video Rai 1: per il primo posto (Qatar 2022)

DIRETTA BRASILE SVIZZERA: SPETTACOLO VERDEORO?

Brasile Svizzera, in diretta lunedì 28 novembre 2022 alle ore 17.00 presso lo Stadium 974 di Doha sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Sfida che potrebbe essere decisiva per il primo posto nel girone G: il Brasile ha piegato la Serbia nella difficile partita d’esordio grazie a una doppietta di Richarlison, il CT Tite dovrà però ora confrontarsi con gli infortuni di Danilo e Neymar, da recuperare al più presto.

La Svizzera ha capitalizzato al meglio una partita difficile contro il Camerun, vinta grazie a un gol di Embolo che, ironia della sorte, ha origini camerunesi e ora si gioca una carta importante per evitare di doversi giocare il tutto per tutto nell’ultima partita contro la Serbia. Curiosamente il girone è molto simile a quello di Russia 2018, quando Brasile e Svizzera si sono affrontate per l’ultima volta pareggiando 1-1 e passando il turno a braccetto proprio a spese della Serbia.

BRASILE SVIZZERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Svizzera sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Brasile Svizzera, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI BRASILE SVIZZERA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE SVIZZERA

Le probabili formazioni della diretta Brasile Svizzera, match che andrà in scena allo Stadium 974 di Doha. Per il Brasile, Tite schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Raphinha, Paquetá, Vinicius Jr; Richarlison. Risponderà la Svizzera allenata da Murat Yakin con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

BRASILE SVIZZERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brasile Svizzera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria del Brasile con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.35, mentre l’eventuale successo della Svizzera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.











