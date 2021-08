Diretta Brasile Usa finale volley donne Olimpiadi/ Streaming video e risultato live

DIRETTA BRASILE USA FINALE VOLLEY OLIMPIADI 2020

Brasile Usa, in diretta dalla Ariake Arena, è la finale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 e si gioca alle ore 6.30 italiane di oggi (13.30 locali), domenica 8 agosto 2021. Siamo ormai alla fine dei Giochi e la diretta di Brasile Usa sarà in assoluto uno degli ultimi eventi della rassegna a cinque cerchi: finale di altissimo livello, come sempre quando Brasile e Usa si incrociano nella pallavolo, ma senza dubbio c’è un po’ di rimpianto per noi, perché certamente speravamo di vedere l’Italia in questa finale. Le azzurre erano partite benissimo ma non sono andate lontano e la batosta contro la Serbia ai quarti è stata pesante. Le serbe però a loro volta si sono fermate in semifinale contro gli Usa e di conseguenza ecco adesso una finale tutta del continente americano, tra il Brasile leader del Sudamerica e gli Stati Uniti, naturalmente leader del Centro Nord America. Le verde oro, dopo due ori consecutivi a Pechino 2008 e Londra 2012 e la delusione di essere rimaste fuori dal podio proprio in casa a Rio 2016 danno di nuovo la caccia all’oro olimpico che invece gli Usa non hanno mai vinto nel volley femminile, nonostante tre argenti e due bronzi. Nel 2008 e nel 2012 fu entrambe le volte Brasile Usa la finale e vinsero sempre le sudamericane: sarà il tris oppure la vendetta Usa? Lo scopriremo in Brasile Usa…

La diretta tv di Brasile Usa, finale del volley femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta, anche se non si tratterà magari di una diretta integrale per questo match di pallavolo. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

OLIMPIADI 2020, BRASILE USA FINALE VOLLEY: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brasile Usa, grande finale del volley femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà un epilogo emozionante per il torneo di pallavolo che ci ha emozionato ma anche deluso (pensando all’Ialia) nel corso di questi Giochi. Il Brasile ha vinto autorevolmente il proprio girone con cinque vittorie in altrettante partite giocate e anche gli Stati Uniti hanno chiuso al primo posto del loro gruppo, anche se con un bilancio di 4 vinte e una persa e grazie alla vittoria per 3-2 nell’ultima giornata contro le azzurre. Nei quarti di finale netto successo 3-0 degli Stati Uniti contro la Repubblica Dominicana, mentre il Brasile vinceva per 3-1 la grande sfida contro la Russia. Le due semifinali invece non hanno avuto storia: il Brasile ha travolto per 3-0 la sorpresa Corea del Sud, mentre gli Usa hanno impressionato battendo per 3-0 le campionesse del Mondo della Serbia. Si annuncia una finale stellare, dunque l’attesa cresce sempre di più…

