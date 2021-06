Diretta/ Brasile Venezuela (Copa America) streaming video tv: esordio della Selecao

DIRETTA BRASILE VENEZUELA: FASE FINALE COPA AMERICA 2021

Brasile Venezuela, in diretta domenica 13 giugno 2021 alle ore 23.00 italiane presso l’Estádio Nacional de Brasilia, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase finale della Copa America 2021. Parte in casa della Selecao una Copa America tormentata, che a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid doveva essere ospitata in Argentina e in Colombia ed è stata trasferita, non con poche difficoltà, in Brasile.

Due gironi da 5 squadre per eliminarne solo una per gruppo inizialmente, una formula che sempre a causa della pandemia non è stata allargata agli ospiti come in altri casi. Il Brasile prova a vincere una competizione che per tanti anni è stata stregata e parte contro un Venezuela che proverà a raggiungere i quarti come obiettivo minimo.

Sicuramente i brasiliani sono strafavoriti anche se la “Vinotinto” da cenerentola per eccellenza delle Sudamericane ha compiuto passi in avanti importanti negli ultimi anni. Non tanto da raggiungere in qualità il livello dei verdeoro, considerando che per il Venezuela il miglior piazzamento nella competizione resta il quarto posto nel 2011. E’ sempre Neymar la star del Brasile che proverà invece a cambiare passo per portare a casa il titolo in un’edizione che appare già travagliata.

DIRETTA BRASILE VENEZUELA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Venezuela viene trasmessa su Sky Sport per tutti gli abbonati, con la televisione satellitare. che trasmette in esclusiva l’intero programma della Copa America, tutte le partite sia della fase a gironi sia della fase ad eliminazione diretta. La visione sarà anche in diretta streaming video, collegandosi tramite tablet, smartphone o pc sul sito o sull’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE VENEZUELA

Le probabili formazioni della sfida tra Brasile e Venezuela presso l’Estádio Nacional de Brasilia. I brasiliani allenati da Tite scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Paquetá, Neymar, Richarlison; Firmino. Risponderà la formazione venezuelana guidata in panchina da José Peseiro con un 4-5-1 così disposto dal primo minuto: Graterol; Gonzalez, Chancellor, Villanueva, Rosales; Savarino, Moreno, Casseres, Herrera, Otero; Josef Martinez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Brasile e Venezuela, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.12 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 7.50 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 20.00 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

