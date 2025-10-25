Diretta Brescia Albinoleffe streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del girone A di Serie C.

DIRETTA BRESCIA ALBINOLEFFE: DERBY BEN INDIRIZZATO!

Ci approcciamo a vivere la diretta Brescia Albinoleffe, una bella partita che ci farà compagnia a partire dalle ore 14:30 di sabato 25 ottobre 2025 e si gioca per l’undicesima giornata nel girone A di Serie C 2025-2026. Tecnicamente non c’è match: il Brescia arriva all’appuntamento come chiaro favorito oggi pomeriggio.

Due vittorie consecutive per i biancoblu, che sono riusciti a spezzare la serie di pareggi e si sono presi entrambi i successi in trasferta, ovviamente spicca quello di Lecco che ha anche permesso alla squadra di Aimo Diana di tornare ad agganciare i bluceleste al secondo posto in classifica, anche se staccati dal Vicenza.

L’Albinoleffe invece le ultime due partite le ha perse, anche se bisogna dire che le avversarie sono state proprio Lecco e Vicenza: difficile fare punti contro queste due corazzate, in precedenza i seriani avevano portato a casa punti preziosi con le vittorie su Novara e Pro Patria, e in generale sono abbastanza tranquilli.

Ora chiudono questo trittico terribile con la speranza di portare a casa qualcosa, lo scopriremo nella diretta Brescia Albinoleffe che comincia tra poco e sulla quale possiamo anche dare notizia di come gli allenatori intendano disporre i loro calciatori sul terreno di gioco, ecco dunque le probabili formazioni.

DOVE VEDERE LA DIRETTA BRESCIA ALBINOLEFFE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Brescia Albinoleffe si potrà seguire sui canali di Sky Sport, a fianco dell’appuntamento in tv rimane quello con la diretta streaming video grazie alla piattaforma Now.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ALBINOLEFFE

Diana gioca come sempre con il 3-4-2-1, sarà ancora testa a testa Spagnoli-Maistrello (con la possibile incursione di Giani) per il ruolo di centravanti nella diretta Brescia Albinoleffe, con Cazzadori e Di Molfetta alle spalle e due esterni di centrocampo in Frederik Sorensen e De Maria, nel settore nevralgico invece Balestrero può tornare a fare il titolare di fianco a Zennaro e lo stesso si può dire di Luigi Silvestri per la difesa, in questo caso per Armati e con la conferma di Alberto Rizzo e Pasini che si piazzano a protezione del portiere Gori.

Albinoleffe schierato da Giovanni Lopez con un 3-5-2 nel quale Gusu, Potop e Baroni sono i difensori con Di Chiara tra i pali, Mandelli a fare il perno in mezzo al campo con la collaborazione di Lombardi e Parlati che sono favoriti rispetto a Lupinetti come mezzali, quindi Garattoni quasi certamente a destra lasciando invece ad Ambrosini la corsia mancina, i dubbi maggiori nella squadra seriana sono davanti perché a Vicenza Sali e De Paoli hanno fatto poco, invece Angeloni entrato in corso ha segnato mentre Svidercoschi rimane un’ottima opzione, dunque potrebbe cambiare tutto il fronte offensivo rispetto alla partita del Romeo Menti.