Diretta Brescia Alcione Milano, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Rigamonti per la tredicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone A

DIRETTA BRESCIA ALCIONE MILANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Osserviamo insieme adesso un po’ di statistiche prima del fischio iniziale della diretta di Brescia Alcione Milano, il nostro obiettivo è capire tramite i trend quale tra queste due squadre avrà il favore del pronostico dalla propria parte. Il Brescia conferma la propria solidità difensiva: 0,8 xGA, 3,2 tiri concessi nello specchio, e una struttura ordinata che recupera palla a 40 metri di media. Il 57% delle azioni offensive nasce da corsie laterali, ma la squadra lombarda fatica a finalizzare (31% dei tiri nello specchio trasformati).

L’Alcione Milano è una squadra di corsa e aggressività: 1,9 xG, 1,6 xA, e 11,2 km percorsi per giocatore, miglior dato del girone. Il 62% dei gol nasce da transizioni veloci e il 39% da recuperi offensivi. Sul piano disciplinare, Alcione più falloso (18,0 falli a gara, 3,4 gialli di media), Brescia più pulito (2,0 ammonizioni). Brescia più costante nei ritmi, Alcione più esplosivo nei picchi. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Brescia Alcione Milano, si comincia finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE E COME VEDERE LA DIRETTA BRESCIA ALCIONE MILANO: INFO STREAMING, VIDEO E TV

BRESCIA ALCIONE MILANO, L’UNION SFIDA GLI ORANGE

Comincerà alle ore 14:30 di domenica 9 novembre 2025 la diretta Brescia Alcione Milano. Presso lo Stadio Mario Rigamonti gli ospiti odierni si apprestano a disputare il quarto derby regionale consecutivo contro un’altra squadra lombarda che sulla carta si preannuncia però essere un avversario decisamente tosto.

I padroni di casa sono infatti la seconda forza del girone A della Serie C fino a questo momento della stagione 2025/2026: gli uomini guidati in panchina da mister Aimo Diana si trovano al secondo posto in classifica grazie ai loro ventisette punti, come il Lecco che si piazza alle loro spalle, conquistati nella prima parte di campionato.

L’Union ha sin qui rimediato una sola sconfitta quando si appresta ad affrontare la tredicesima giornata avendo perso solamente all’esordio contro l’Arizgnano Valchiampo fra le mura amiche. Da quell’istante la Leonessa ha cominciato a ruggire e cercherà di mantenere invariato il proprio piazzamento senza magari neanche perdere troppo terreno dal Vicenza capolista.

L’Alcione è invece al quinto posto con ventuno punti, complice un buon rendimento che si può tuttavia anche indicare come altalenante. Gli arancioni non hanno saputo contenere l’Inter Under 23 fra le mura amiche ma si sono poi rialzati pareggiando con la Giana Erminio e aggiudicandosi il successo per 2 a 0 contro la Pro Patria.

DIRETTA BRESCIA ALCIONE MILANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Brescia Alcione Milano: ci aspettiamo un 3-5-2 da parte del tecnico Diana per i padroni di casa dall’inizio del match con Gori, Silvestri, Rizzo, Pasini, Cisco, De Francesco, Balestrero, Zennaro, Boci, Cazzadori e Giani. Possibile che gli ospiti allenati da mister Cusatis ricorrano anche in questo caso al modulo 4-3-1-2 con Agazzi, Scudieri, Ciappellano, Miculi, Pirola, Bright, Invernizzi, Galli, Pitou, Morselli e Zamparo.

DIRETTA BRESCIA ALCIONE MILANO, LE QUOTE

Le agenzie sportive come ad esempio Snai ritengono che i padroni di casa possano far loro i tre punti in palio nella diretta Brescia Alcione Milano guardando le quote fornite alla vigilia. La vittoria dell’Union è appunto quotata a 1.75 mentre gli ospiti hanno la metà di possibilità di conquistare il successo piuttosto che di pareggiare, con i segni x e 2 pagati a 4.00 e 8.00.