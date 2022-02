DIRETTA BRESCIA ALESSANDRIA/ Video streaming tv: un inedito assoluto al Rigamonti

DIRETTA BRESCIA ALESSANDRIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Brescia Alessandria è una novità assoluta visto che le due compagini non si sono mai affrontate allo Stadio Rigamonti. L’unico precedente è la gara d’andata di questo stesso campionato con le due squadre che prima non si erano mai affrontate. Al Moccagatta le rondinelle si imposero col risultato di 1-3 col calendario che recitava 11 settembre 2021. Dopo un primo tempo molto equilibrato a sbloccare il match ci pensò Leris al minuto 55.

Il raddoppio lo metteva a segno poi Jagiello al 69esimo. I grigiorossi trovavano la via per riaprire il match al 73esimo con una giocata di Corazza. Nel finale poi Palacio però metteva la ciliegina sulla torta evitando clamorosi pareggi. Sicuramente sta facendo meglio il Brescia che è terzo in classifica ad appena un punto dalla zona promozione diretta. L’Alessandria invece se la vede con la parte bassa della classifica e al momento è in zona playout con la salvezza che è a 2 punti.

BRESCIA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Brescia Alessandria sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

BRESCIA ALESSANDRIA: SFIDA INSIDIOSA PER I LOMBARDI!

Brescia Alessandria, in diretta domenica 13 febbraio alle ore 15:30 dallo stadio Mario Rigamonti di Brescia, è valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. La leonessa è reduce dal deludente pareggio di Cosenza, partita terminata senza reti, 0-0 il risultato finale. A causa di questo, la compagine allenata da Filippo Inzaghi ha perso l’opportunità di agganciare il Lecce in testa alla classifica di Serie B. Il Brescia resta comunque in corsa per la promozione, occupando la terza posizione con 39 punti.

L’Alessandria arriva alla sfida del Rigamonti, dopo il buon pareggio casalingo conseguito contro il Pisa, partita terminata con il punteggio di 1-1. La squadra allenata da Moreno Longo occupa la sedicesima posizione con 21 punti, in zona playout, ed è in lotta per la salvezza diretta, distante due lunghezze. Nella gara di andata disputata lo scorso settembre, è terminata con la vittoria del Brescia che si è imposto in casa dell’Alessandria con il punteggio di 1-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BRESCIA ALESSANDRIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta di Brescia Alessandria, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico delle rondinelle, Filippo Inzaghi, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare del Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Mangraviti, Huard; Leris, Behrami, Bisoli; Proia; Ayé, Moreo.

Moreno Longo, allenatore dell’Alessandria, dovrebbe optare per il modulo 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Pisseri, con Parodi, Prestia e Mantovani a comporre il terzetto difensivo. Ecco la probabile formazione titolare della squadra piemontese, in vista della trasferta di campionato a Brescia: Pisseri; Parodi, Prestia, Mantovani; Lunetta, Pierozzi, Casarin, Gori, Milanese, Chiarello, Corazza.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Brescia Alessandria di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con il segno 1, abbinato al Brescia, quotato 1.65. L’eventuale risultato di parità tra le due squadre, con segno X, è proposto a 3.60. Sembra poco probabile la vittoria esterna dell’Alessandria, con il segno 2 quotato 5.50.



