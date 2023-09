DIRETTA BRESCIA ASCOLI/ Video streaming tv: è ormai una classica (Serie B, 30 settembre 2023)

DIRETTA BRESCIA ASCOLI: TESTA A TESTA

Si avvicina la diretta che vede di fronte Brescia Ascoli. Sfida storica in Serie B con due società che si sono affrontate ben 24 volte partendo dal 2008. Sono 8 le vittorie per la formazione di casa contro le 9 realizzate dalla formazione bianconera. Le restanti partite, ben 7, sono terminate con il risultato di pareggio. La prima volta che le due formazioni si sono trovate l’una contro l’altra è stato nel 2008 quando il Brescia ha espugnato lo stadio Del Luca di misura (0-1). Gara di ritorno che ha visto un’incredibile vittoria dell’Ascoli sul Brescia allo stadio Mario Rigamonti con il risultato di 0-4.

Tra il 2008 e il 2013 soltanto vittorie di una o dell’altra squadra, nessuna situazione di pareggio, tanti gol e spettacolo; a spezzare la routine nel 2015 il pareggio tra Ascoli e Brescia con il risultato di 0-0, per poi lasciare spazio a un’altra parità finita 2-2 con le reti di Caracciolo e Lancini dalla parte e Petagna due volte dall’altra. Nel 2021 incredibile rimonta del Brescia che, sotto di due reti, riuscì a ribaltare tutto portandosi in vantaggio e avendola meglio davanti al pubblico di casa. L’ultima sfida è terminata con il pirotecnico 4-3 in favore dell’Ascoli. (Marco Genduso)

BRESCIA ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Brescia Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brescia Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LOMBARDI IMBATTUTI

La diretta Brescia Ascoli, in programma sabato 30 settembre alle ore 14:00 allo stadio “Rigamonti” di Brescia, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Match tra due formazioni che stanno vivendo un buon momento di forma: i lombardi, infatti, hanno ottenuto otto punti in quattro gare e sono ancora imbattuti. I bianconeri, invece, dopo un inizio a rilento hanno messo insieme due risultati utili di fila pareggiando con la Cremonese e vincendo contro la Ternana.

BRESCIA ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Brescia Ascoli, sfida in programma sabato 30 settembre alle ore 14:00 allo stadio “Rigamonti” di Brescia. Tra i padroni di casa mister Daniele Gastaldello proporrà un 3-4-1-2 con Bjarnason alle spalle di Moncini e Borrelli. Sulle corsie laterali in tre per due posti: Galazzi, Dickmann e Fogliata. Per i bianconeri allenati da mister William Viali, invece, in attacco spazio a Pedro Mendes, uomo più in forma del momento e trascinatore dei suoi nelle ultime gare.

BRESCIA ASCOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Brescia Ascoli danno per favorita la squadra di mister Daniele Gastaldello con il segno 1 proposto a 1.75. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei bianconeri è dato a 3.00 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

