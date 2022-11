DIRETTA/ Brescia Ascoli video streaming tv: Rondinelle avanti nei precedenti

DIRETTA BRESCIA ASCOLI: IL TESTA A TESTA

Allo Stadio Rigamonti la diretta di Brescia Ascoli si è disputata prima di oggi già in altre dieci occasioni. Il bilancio è in favore delle rondinelle che hanno vinto sei volte rispetto ai due successi dei bianconeri e altrettanti pareggi. L’ultimo precedente ci porta alla scorsa stagione quando il 23 febbraio scorso la gara terminò col risultato di 2-0. La partita fu sbloccata da una rete di Rodrigo Palacio al minuto 19 servito dentro da una bella palla di Dimitri Bisoli. El Trenca nella ripresa siglava il raddoppio e anche la personalissima doppietta.

L’Ascoli non vince a Brescia dal 28 dicembre del 2017 quando bastò un gol a decidere la gara. Il match, valido per la 21esima giornata di Serie B, terminò col risultato di 0-1 deciso da un gol di Buzzegoli servito da Baldini al minuto 24. Sarà dunque interessante vedere come aggiornare questo bilancio dopo il triplice fischio finale della gara di oggi. (Matteo Fantozzi)

BRESCIA ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Brescia Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brescia Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PARTITA IMPREVEDIBILE!

Brescia Ascoli, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie B. Marchigiani in ascesa dopo un avvio di torneo titubante, e vittorie consecutive molto importanti messe in fila contro Bari, Cagliari e Venezia, delle quali due ottenute in trasferta. 9 punti che hanno permesso all’Ascoli di compiere un balzo in classifica importante, agganciando proprio il Brescia al settimo posto in classifica.

Le Rondinelle in campionato non vincono da 5 partite consecutive, nell’ultima trasferta al “Ferraris” contro il Genoa è arrivata però un pareggio importante sul piano della reazione, riacciuffato nel finale sul campo di una delle favorite per la promozione in Serie A. Il 23 febbraio scorso il Brescia ha vinto con un secco 2-0 l’ultimo precedente interno contro l’Ascoli, che non si impone in casa delle Rondinelle dal 2-3 del 25 settembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Brescia Ascoli, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Pep Clotet schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lezzerini; Huard, Adorni, Cistana, Karacic; Bisoli, van De Looi, Ndoj; Olzer; Bianchi, Aye. Risponderà l’Ascoli allenato da Cristian Bucchi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Adjapong, Collocolo, Eramo, Caligara, Falzerano; Gondo, Dionisi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brescia Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.

