DIRETTA/ Brescia Ascoli video streaming tv: una partita con una buona storia

DIRETTA BRESCIA ASCOLI: TESTA A TESTA

Al Rigamonti la diretta di Brescia Ascoli si è giocata per nove volte. Il bilancio è di quattro successi per i padroni di casa, tre per gli ospiti e due pareggi. L’ultimo precedente a Brescia è un 1-1 del settembre 2020. La gara era stata sbloccata al primo minuto con Cavion servito dentro da un bell’assist di Buchel. Donnarumma la pareggiava al 32esimo. Nella ripresa Papetti si faceva espellere lasciando i suoi in inferiorità numerica. Il Brescia non vince in casa contro questo avversario dal primo maggio del 2019, una gara decisa da una rete di Dessena al minuto 36. L’ultima gara vinta dall’Ascoli in trasferta contro questo avversario ci porta indietro alla fine del 2017 per la 21esima giornata del campionato cadetto, una gara terminata col risultato finale di 0-1.

La partita fu decisa grazie a una rete di Buzzegoli al minuto 24. Nel match d’andata del Del Duca la gara terminò col risultato di 2-3. I bianconeri la sbloccarono nel primo tempo con i gol di Dionisi e Felicioli nei primi 23 minuti. Gli ospiti tornavano in gara alla fine del primo tempo grazie a una rete di Cistana. Nella ripresa la ribaltavano grazie a Chancellor e Pajac quest’ultimo su calcio di rigore.

DIRETTA BRESCIA ASCOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Brescia Ascoli sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

MARCHIGIANI PERICOLOSI IN TRAFERTA…

Brescia Ascoli, in diretta mercoledì 15 febbraio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie B. Alle Rondinelle serve vincere per non sprecare ancora occasioni in zona promozione. Il pari riacciuffato in extremis contro il Frosinone ha permesso al Brescia di restare a -1 dal secondo posto e di inanellare l’ottavo risultato utile consecutivo, ma di questi cinque sono stati pareggi ed è mancato lo strappo.

L’Ascoli con un rotondo 3-0 all’Alessandria ha infilato invece la seconda vittoria consecutiva, che ha rilanciato i marchigiani in zona play off a quota 39 punti, al settimo posto in classifica. All’andata sfida ricca di gol e di emozioni e Brescia vincente allo stadio Cino e Lillo Del Duca, 2-3 in rimonta con le Rondinelle inizialmente sotto 2-0. Il 26 settembre 2020 ultimo precedente a Brescia tra le due squadre terminato sull’1-1.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Brescia Ascoli, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Filippo Inzaghi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Joronen; Sabelli, Cistana, Mangraviti, Huard; Leris, Behrami, Bisoli; Proia; Aye, Moreo. Risponderà l’Ascoli allenato da Andrea Sottil con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Leali; Salvi, Botteghin, Bellusci, D’Orazio; Caligara, Buchel, Collocolo; Maistro; Tsadjout, Bidaoui.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brescia Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

