Diretta Brescia Atalanta/ Streaming video tv:derby ad alta tensione (Serie A)

Brescia Atalanta, diretta da Doveri, si gioca sabato 30 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Rigamonti di Brescia e sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Derby atteso in Serie A da oltre 14 anni, l’ultima volta nel maggio 2005 vinsero le Rondinelle grazie a un rigore di Gigi Di Biagio allo scadere. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, l’Atalanta ha conquistato una dimensione europea culminata nell’emozionante avventura in Champions League di questa stagione, il Brescia ha riconquistato una Serie A che mancava dal 2011. In campionato il momento è delicato per entrambe le squadre, nonostante il cambio in panchina tra Corini e Grosso il Brescia resta ultimo in classifica, con Mario Balotelli che dovrebbe essere recuperato dopo la lite che gli ha fatto saltare il match di Roma. Dall’altra parte l’Atalanta ha mancato un risultato positivo in un match ben giocato contro la Juventus, ma che non ha regalato le giuste soddisfazioni. Martedì la squadra di Gasperini ha conquistato però la prima storica vittoria in Champions League della sua storia, battendo la Dinamo Zagabria e riaprendo un discorso che sembrava chiuso dopo le 3 sconfitte consecutive subite all’inizio del girone.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Atalanta, match previsto sabato 30 novembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Rigamonti di Brescia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 202 di Sky, ovvero Sky Sport Serie A. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ATALANTA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Brescia Atalanta, sabato 30 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Rigamonti di Brescia, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Il Brescia, guidato in panchina da Fabio Grosso, sarà schierato con un 4-4-2 disposto con la seguente formazione titolare: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo, Ndoj; Balotelli, Donnarumma. L’Atalanta di mister Gian Piero Gasperini opterà invece per un 3-4-2-1 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Gollini; Tolói, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Pasalic; Ilicic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 6.00, l’eventuale pareggio a una quota di 4.50 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 1.50. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.50 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.50.



