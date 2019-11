Diretta Brescia Badalona/ Streraming video tv: gara decisiva in Eurocup (basket)

Brescia Badalona va in scena alle ore 20:45 di mercoledì 13 novembre, presso il PalaLeonessa: si gioca per la settima giornata di basket Eurocup 2019-2020, e nel gruppo C la Leonessa sta provando a rimanere in linea di galleggiamento per ottenere la qualificazione al prossimo turno. Entrata nel turno come terza forza della classifica insieme al Darussafaka, ma con una differenza canestri nettamente peggiore e una sconfitta interna sul groppone, la squadra di Vincenzo Esposito deve vendicare il ko subito in Spagna nella partita di andata: perdendo oggi la Joventut prenderebbe virtualmente tre gare di vantaggio sulla Germani che dunque sarebbe sostanzialmente certa di avere una squadra davanti a sè. Considerato che l’Unics Kazan sta volando, una larga fetta di qualificazione si gioca oggi: vedremo allora se nella diretta di Brescia Badalona i lombardi saranno in grado di prendersi una vittoria determinante per le sorti del girone di Eurocup.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Badalona verrà trasmessa su Eurosport 2: il canale si trova al numero 211 del decoder di Sky, e dunque è riservato in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare. I clienti della piattaforma Eurosport Player potranno invece seguire questa partita di Eurocup in diretta streaming video, mentre sul sito www.eurocupbasketball.com troverete le informazioni utili, consultabili liberamente, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA BRESCIA BADALONA: RISULTATI E CONTESTO

La Germani si presenta sicuramente in maniera positiva a Brescia Badalona: nel lunch match della domenica ha ottenuto una vittoria convincente contro Varese, partendo con il freno a mano tirato ma poi riuscendo a dilagare soprattutto nel secondo tempo. In Eurocup il passo è ancora alterno, come conferma il fatto che la squadra non abbia mai vinto due partite consecutive; per contro non sono nemmeno arrivate due sconfitte in serie, e se le cose continuassero di questo passo un 5-5 sarebbe utile per garantirsi la qualificazione. Tuttavia bisogna stare attenti: la corsa in questo momento viene fatta su Nanterre, che ha un calendario complesso ma parte favorita contro l’Olimpia Lubiana. Il rischio, perdendo oggi, è che la partita del PalaLeonessa contro i francesi diventi decisiva: Esposito vuole arrivare che si arrivi all’ultima giornata dovendo giocarsi l’accesso al turno successivo in un testa a testa, e dunque punterà a vincere questa sera per allontanare i fantasmi e poi puntare sugli incroci del calendario, che certamente giocano a favore visto che, come abbiamo già detto, Brescia parte da una situazione di classifica che in questo momento le porterebbe in dote la qualificazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA