Diretta Brescia Barceloneta/ Streaming video tv: big match per la Leonessa

DIRETTA BRESCIA BARCELONETA: ULTIMO MATCH A BUDAPEST

Brescia Barceloneta, in diretta dalla bolla di Budapest, è la sfida di pallanuoto maschile in programma oggi giovedi 17 dicembre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 19.00. Siamo dunque giunti alla chiusura del primo turno dei gironi della prima competizione per club del continente e oggi la formazione di Alessandro Bovo ha la chance di chiudere al meglio questa prima finestra ungherese, superando gli spagnoli, campioni nazionali: un’occasione dunque da non perdere per la Leonessa, che pure si è già imposta come grande favorita per la fase finale della Champions league, superando solo ieri i campioni in carica del Ferencvaros (ricordiamo che l’edizione 2019-20 della coppa è stata cancellata). Certo nulla è ancora deciso: quel che è sicuro è che con la diretta Brescia Barceloneta di questa sera sarà veramente grande spettacolo in vasca a Budapest.

DIRETTA BRESCIA BARCELONETA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Barceloneta sarà su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: sarà la televisione satellitare a trasmettere le partite delle squadre italiane in questa fase della Champions League di pallanuoto. Qui avremo la telecronaca di Dario Massara con il commento tecnico di Alessandro Campagna; in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non richiede costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BRESCIA BARCELONETA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, la diretta tra Brescia e Barcelotena sarà sfida veramente bollente per la fase a gironi della Champions league di pallanuoto maschile. Nella bolla di Budapest infatti si sfideranno i due club primatisti del girone B, che dunque hanno recuperato solo successi nei primi due turni: e che chiaramente hanno intenzione di chiudere l’esperienza in vetta. Nutrono dunque alti obiettivi i ragazzi di mister Bovo e con ragione visto che finora la Leonessa si è comportata in maniera impeccabile. Al via Brescia ha infatti avuto ragione della Dinamo Tbilisi, sconfitta per 15-9 e come dicevamo prima, pure solo ieri ha nettamente superato col risultato di 10-7 anche gli ungheresi del Ferecvaros, campioni in carica della Champions league. Pure gli spagnoli hanno regalato grandi scintille fino a qui e si approcciando alla sfida in grandissimo stato di forma. Il Barceloneta infatti, ha pure debuttato alla grande nella finestra di Budapest, superando l’Hannover col risultato di 16-8: e non ha messo il piede in fallo nemmeno al secondo turno, contro la Dinamo Tbilisi, superata per 17-5. Visti i risultati fin qui raccolti, è natural che ci attendiamo gran spettacolo per la sfida di questa sera: chissà che succederà in vasca?

© RIPRODUZIONE RISERVATA