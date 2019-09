Diretta Brescia Bologna/ Streaming video e tv: sfida salvezza al Rigamonti (Serie A)

Brescia Bologna, che sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi, si gioca alle ore 15:00 di domenica 15 settembre nella terza giornata di Serie A 2019-2020. Sulla carta si tratta di una sfida diretta per la salvezza: tornato nel massimo campionato dopo otto anni il Brescia ha subito incantato prendendosi la vittoria a Cagliari, poi è caduto sul campo del Milan ma ha comunque dimostrato di poter stare in questa categoria e giocarsi le sue carte fino al termine della stagione, aspettando Balotelli che dovrà scontare ancora due giornate di squalifica (compresa questa). Il Bologna del suo combattivo allenatore Sinisa Mihajlovic ha aperto il campionato pareggiando contro il Verona, poi ha battuto la Spal nella prima al Dall’Ara: una compagine da tenere d’occhio perchè potrebbe anche fare più del semplice mantenimento della categoria, a patto che riesca a esprimere il talento presente in alcune individualità. Mancano poche ore alla diretta di Brescia Bologna; vediamo insieme in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Rigamonti, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA BOLOGNA

In Brescia Bologna Eugenio Corini ritrova Cistana: titolare al centro della difesa, Chancellor è rientrato due giorni fa dagli impegni con la nazionale dunque davanti a Joronen potrebbe stazionare l’ex Gastaldello, che se la gioca con Magnani. Sulle fasce dovrebbero giocare Sabelli e Mateju, con Martella ancora non al top; Romulo e Dimitri Bisoli accompagneranno la regia di Tonali, dietro le punte si posizionerà Spalek e davanti avremo ancora Ayé a fare le veci di Balotelli, ovviamente al fianco di Alfredo Donnarumma. Mihajlovic perde Danilo Larangeira per un problema muscolare: l’alternativa è Bani, ma il tecnico serbo potrebbe arretrare Medel (all’esordio in rossoblu) per farlo giocare insieme a Denswil. Il cileno nella seconda ipotesi sarebbe affiancato a Dzemaili nella zona mediana; in porta Skorupski, sulle fasce i candidati sono Tomiyasu e Dijks che avranno davanti a loro Orsolini e Nicola Sansone, pronti a dare una mano al trequartista Soriano che a sua volta cercherà di fare arrivare palloni giocabili al centravanti Destro.

QUOTE E PRONOSTICO

Brescia Bologna è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i felsinei partono favoriti: la vittoria esterna è regolata dal segno 2 e vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,40 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno 1 che identifica il successo interno delle rondinelle abbiamo un valore di 3,00 volte la puntata. L’eventualità del pareggio è indicata dal segno X, e in questo caso andreste a vincere un corrispondente di 3,25 volte la cifra investita.



