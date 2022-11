Diretta Brescia Bourg en Bresse/ Streaming video tv: contro la capolista! (Eurocup)

DIRETTA BRESCIA BOURG EN BRESSE: GERMANI PER LA CONFERMA!

Brescia Bourg en Bresse è in diretta dal PalaLeonessa, e si gioca alle ore 20:30 di martedì 1 novembre: va in scena qui la partita valida per la 4^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2022-2023. Una sfida non banale per la Germani: la squadra di Alessandro Magro si è decisamente ripresa dopo la sconfitta all’esordio, ha dominato contro il Prometey e poi si è presa una bella e importante vittoria sul parquet di Ulm per avere saldo positivo in classifica, ma questa sera a Brescia arriva la squadra che sorprendentemente è in testa alla graduatoria del girone, ancora imbattuta e pertanto favorita almeno dai risultati recenti.

Diretta/ Brescia Pesaro (risultato finale 97-98): la Vuelle vince allo scadere!

Per di più la Leonessa ha perso nell’anticipo di campionato: una sconfitta beffarda quella maturata in casa contro Pesaro, adesso dunque nella classifica di Serie A1 il record è negativo (2 vittorie e 3 sconfitte) e bisogna inseguire, anche se quanto accaduto lo scorso anno lascia intendere che questa squadra possa svoltare anche in maniera netta. Intanto sarà interessante vedere come andranno le cose nella diretta di Brescia Bourg en Bresse; mentre aspettiamo che il match prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi che potrebbero emergere dalla serata di Eurocup, perché tra poche ore sarà il momento della palla a due.

Diretta/ Ulm Brescia (risultato 83-83) video streaming tv: fine tempi regolamentari

DIRETTA BRESCIA BOURG EN BRESSE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Bourg en Bresse verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, perché ormai sappiamo bene che le partite delle nostre squadre in Eurocup sono fornite da questa emittente; si tratterà dunque di una visione riservata ai soli abbonati, che in assenza di un televisore potranno attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go per il servizio in diretta streaming video. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale del torneo, euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Brindisi Brescia (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

DIRETTA BRESCIA BOURG EN BRESSE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Bourg en Bresse ci farà compagnia tra poco: stiamo parlando di un match per nulla scontato, come detto la squadra francese fino a questo momento ha sempre vinto in Eurocup e, anche se due delle avversarie incrociate non sono certo corazzate (Cluj Napoca e Lietkabelis), quello che conta è la classifica e, tra le altre cose, alla seconda giornata Bourg en Bresse è stata capace di fare la voce grossa al Taliercio, contro una squadra come Venezia che da parecchi addetti ai lavori è considerata come una delle grandi favorite per il titolo.

Dunque ora i francesi sognano di fare il bis sul suolo italiano; spetterà a Brescia impedire che questo accada. La Leonessa si è già messa in una buona posizione in classifica e il colpo alla Ratiopharm Arena è stato importante per sparigliare le carte, sicuramente però – ce lo sta dicendo il rendimento in campionato – ci sono degli aspetti che coach Magro può ancora migliorare in questo avvio di stagione, nel quale la Germani si è trovata a fare i conti con l’addio di Nazareth Mitrou-Long che era uno dei due leader della squadra. Tra poco valuteremo quello che succederà sul parquet del PalaLeonessa, con la speranza ovviamente che la diretta di Brescia Bourg en Bresse regali una gioia e una vittoria alla squadra lombarda.











© RIPRODUZIONE RISERVATA