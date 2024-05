DIRETTA BRESCIA BRINDISI/ Video streaming tv: i pugliesi salutano dopo 12 anni (basket A1, 5 maggio 2024)

DIRETTA BRESCIA BRINDISI: L’ADDIO DELLA HAPPY CASA

Come già detto, la diretta di Brescia Brindisi rappresenta il commiato della Happy Casa dal campionato di Serie A2: la squadra pugliese retrocede dopo 12 anni che sono stati sinceramente positivi, hanno portato questa regione sulla mappa del grande basket e Brindisi si è tolta parecchie soddisfazioni personali. Dal primo ciclo targato Piero Bucchi, con una storica salvezza e le prime partecipazioni ai playoff (due consecutive) a quello di Frank Vitucci, che ha portato un’evoluzione: con il coach veneto infatti Brindisi ha raggiunto la semifinale (da seconda in regular season) e due finali consecutive in Coppa Italia, perdendole contro Cremona e Venezia.

Alla fine l’addio di Vitucci è stato determinante: la Happy Casa, affidata a Fabio Corbani, ha forse sfidato troppo la sorte e quando ha cambiato rotta, chiamando Dragan Sakota che l’anno scorso aveva salvato Reggio Emilia, non aveva forti basi dalle quali ripartire: il presidente Fernando Marino, appena dopo la retrocessione aritmetica, ha detto con convinzione che la stella del Sud tornerà e Brindisi è già pronta a lottare per la promozione immediata, noi intanto salutiamo quella che per oltre un decennio è stata una bella protagonista della Serie A1 ma ora deve accettare di ridimensionarsi, vedremo per quanto. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Brindisi non rappresenta un appuntamento per questa 30^ giornata: non facendo parte del pacchetto di tre gare trasmesse sui nostri canali, la partita sarà disponibile soltanto sulla piattaforma DAZN – per gli abbonati – che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le gare del campionato di basket Serie A1. Si tratterà di una visione in diretta streaming video, che potrete affiancare con la consultazione del sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) per tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico, entrambi aggiornati in tempo reale.

BRESCIA BRINDISI: CONTA SOLO PER LA GERMANI!

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Brescia Brindisi, che va in scena alle ore 18:15 di domenica 5 maggio: siamo arrivati alla 30^ e ultima giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, e questa partita è ormai importante solo per la Germani. Perdendo la sfida diretta di Milano, Brescia si è ritrovata terza in classifica: una beffa avendo mantenuto a lungo il primo posto anche in solitaria, certamente non vincere la regular season sarebbe un problema soprattutto per il discorso legato al fattore campo che, in questo momento, la Leonessa non avrebbe nemmeno nell’ipotetica semifinale, complicandosi la vita.

Brindisi invece saluta la Serie A1: la vittoria maturata contro Venezia è stata inutile, i risultati delle rivali dirette hanno certificato una retrocessione inevitabile per gli incroci nei doppi confronti, ora la Happy Casa sta già lavorando sul futuro nel tentativo di risalire immediatamente nella massima serie, e proverà oggi a onorare fino all’ultimo il suo campionato. Noi ci mettiamo comodi e aspettiamo che la diretta di Brescia Brindisi prenda il via, intanto possiamo fare qualche rapida incursione nei temi principali che ci saranno forniti da questa interessante sfida di fine regular season al PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA BRINDISI: LA HAPPY CASA SALUTA

Con la diretta di Brescia Brindisi salutiamo quindi la Happy Casa, che torna mestamente in Serie A2: chiaramente sul percorso dei pugliesi ha influito una partenza pessima, l’esonero di Fabio Corbani ha dato qualche scossa ma la squadra di fatto non ha mai ingranato, svegliandosi solo nel finale ma a quel punto dovendo fare i conti con la crescita delle rivali (Varese, Treviso e Pesaro) che hanno impedito a Brindisi di far fruttare qualche vittoria importante che c’è stata ma, per l’appunto, è stata decisamente tardiva.

Brescia allora può approfittare di questo scenario per tornare a vincere, e sperare di migliorare la sua posizione in classifica: purtroppo la Germani non è più padrona del suo destino, come detto ritrovarsi terzi sarebbe abbastanza bruciante ma questo toglie ben poco al percorso dei ragazzi di Alessandro Magro, che ora si tuffano nei playoff con la consapevolezza di poter giocare il ruolo di mina vagante ma, dall’altra parte, che vincere una serie in cinque partite contro le corazzate sarà parecchio complesso. Nel mentre, gustiamoci la diretta di Brescia Brindisi…











