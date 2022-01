Diretta/ Brescia Brindisi streaming video tv: Leonessa alla ripresa (Serie A1)

DIRETTA BRESCIA BRINDISI: OSPITI FAVORITI!

Brescia Brindisi è in diretta alle ore 18.00 di domenica 16 gennaio 2022: sfida valida per il recupero della 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Per la Leonessa sarà il primo impegno del 2022, dopo aver chiuso l’anno vecchio con due vittorie consecutive che hanno portato i lombardi a ridosso della zona play off, avvicinando anche Brindisi che dopo un buon inizio di campionato ha sofferto perdendo quattro delle ultime cinque sfide di campionato, con Brescia ora a 2 sole lunghezze dai pugliesi.

Il coach di Brescia, Magro, vede così la situazione della sua squadra, di nuovo in campo dopo l’ultima sfida vinta a Treviso il 27 dicembre scorso. “Torniamo a giocare dopo venti giorni: ci manca molto il ritmo partita e spero che la mia squadra possa ritrovarlo presto, perché le prossime due partite saranno fondamentali per il nostro cammino a breve e lungo termine. Il calendario ci mette di fronte a tre match casalinghi consecutivi, i primi due saranno decisivi per cercare di inseguire il primo piccolo sogno, quello di centrare la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia”.

DIRETTA BRESCIA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Brindisi sarà trasmessa su Eurosport 2, quindi rappresenta un’esclusiva per i clienti della televisione satellitare (il canale è al numero 212 del decoder di Sky). Da quest’anno sappiamo comunque che il broadcaster ufficiale della Lega è Discovery Plus, e dunque gli abbonati a questa piattaforma (a pagamento) potranno seguire questa e le altre sfide di basket Serie A1 in diretta streaming video. Per le altre informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, si potrà consultare liberamente il sito www.legabasket.it.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brescia Brindisi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, mentre l’eventuale successo di Brindisi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.



