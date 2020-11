Diretta Brescia Buducnost/ Streaming video tv: la Germani ancora in corsa (Eurocup)

DIRETTA BRESCIA BUDUCNOST: LA GERMANI SPERA NELLA TOP 16

Brescia Buducnost, partita diretta dagli arbitri Damir Javor, Petri Mantyla e Vasiliki Tsaroucha, si gioca alle ore 18:45 di venerdì 20 novembre presso il PalaLeonessa: si recupera la 6^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2020-2021, e dunque la Germani è nuovamente sul proprio parquet a 48 ore dalla sfida contro il Mornar Bar. Partita che è stata vinta in volata, e che tiene viva la squadra di Vincenzo Esposito: tuttavia, anche con il successo maturato mercoledì sera servirà un mezzo miracolo ai lombardi per qualificarsi alla Top 16, perché la situazione resta assolutamente critica. Diciamo comunque che battere i montenegrini aiuterebbe non poco, e che in ogni caso il club può affrontare questa partita con qualche timida speranza di farcela e ancora in corsa; vedremo come andranno le cose nella diretta di Brescia Buducnost, aspettando la quale possiamo anche fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potremmo vedere questa sera sul parquet del PalaLeonessa.

BRESCIA BUDUCNOST IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brescia Buducnost, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: come sempre l’appuntamento con le partite di Eurocup è sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce la visione dei match in diretta streaming video. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete tutte le informazioni utili su questa sfida e sul torneo, come le statistiche di squadre e giocatori, le classifiche dei quattro gironi della prima fase e il tabellino play-by-play.

DIRETTA BRESCIA BUDUCNOST: RISULTATI E CONTESTO

Nell’approcciare la diretta di Brescia Buducnost bisogna anche dire che all’andata i montenegrini avevano vinto con un margine di 12 punti: dato utile da considerare, perché al momento il Buducnost è 3-3 nel record del girone e un successo porterebbe la Leonessa all’aggancio, ma senza girare la differenza canestri i lombardi resterebbero alle spalle in classifica. È questo il principale dato a sfavore della Germani, che anche contro Ulm e Mornar Bar, allo stesso modo a tre vittorie, hanno una differenza canestri contraria: questo significa che Brescia dovrà necessariamente vincere almeno due delle tre partite che le restano da giocare, ma allo stesso tempo sperare che le avversarie in questione restino ferme, o almeno due di queste. E’ francamente complicato pensare che possa succedere questo, soprattutto per quello che è stato l’andamento della squadra per tutto il girone; tuttavia, il canestro di Christian Burns con 11 secondi da giocare lascia Brescia in corsa per un posto nella Top 16 di Eurocup, e finchè c’è speranza Esposito proverà a prendersi la qualificazione come è giusto che sia.

