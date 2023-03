DIRETTA/ Brescia Cagliari video streaming tv: la ricca storia di questa “classica”

DIRETTA BRESCIA CAGLIARI: I TESTA A TESTA

Presentiamo la diretta di Brescia Cagliari parlando anche dei precedenti, che non sono pochi: vale la pena ricordare subito che queste due squadre si sono affrontate anche in Serie A in epoca recente, nel 2019-2020 (la stagione del lockdown) nella quale al Rigamonti era finita 2-2, mentre poi il Cagliari aveva vinto 2-1 in casa. In generale, possiamo dire che c’è stato un momento in cui gli isolani erano una bestia nera per le rondinelle: tra il giugno 1986 e l’ottobre 2004 abbiamo infatti avuto otto partite e il Brescia non ha mai battuto il Cagliari, perdendo anzi in ben sette occasioni e strappando soltanto un pareggio senza reti in trasferta.

Diretta/ Cagliari Milan streaming video tv: crisi a confronto (Primavera)

L’ultima vittoria casalinga dei lombardi è un rotondo 4-0 nel novembre 2015: gol di Andrea Caracciolo, Tomasz Kupisz, Carlos Embalo e ancora Kupisz, ma quel Cagliari avrebbe poi centrato la promozione e al ritorno aveva vinto addirittura 6-0. La formazione sarda dal canto suo non espugna il Rigamonti dal novembre 2010, e in questo caso eravamo in Serie A: al rigore di Andrea Caracciolo avevano risposto, nel giro di tre minuti, due firme d’autore come Alessandro Matri e Daniele Conti, sulla panchina rossoblu sedeva Roberto Donadoni. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Cagliari Genoa (risultato finale 0-0): i casteddu rallentano i grifoni

BRESCIA CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Brescia Cagliari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brescia Cagliari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Cittadella Brescia (risultato finale 0-0): Galazzi sfiora il colpaccio

PUNTI PESANTI!

Brescia Cagliari, in diretta domenica 5 marzo 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valida per la 28^ giornata del campionato di Serie B. Rondinelle nei guai, ancora al penultimo posto dopo l’ultimo pareggio in casa del Cittadella che ha almeno interrotto per il Brescia una serie di 7 sconfitte consecutive che ha portato i biancazzurri dalla zona play off al rischio della retrocessione diretta.

Il Cagliari è invece reduce da 3 pareggi consecutivi, nel turno infrasettimanale contro il Genoa secondo in classifica i sardi si sono dimostrati coriacei ma ancora incapaci di trovare quel guizzo per lanciarsi definitivamente in zona play off. All’andata Cagliari vincente per 2-1 in casa contro il Brescia, ultimo precedente al “Rigamonti” tra le due squadre datato 19 gennaio 2020 in Serie A, 2-2 il risultato finale in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Brescia Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Daniele Gastaldello schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Andrenacci, Karacic, Cistana, Adorni, Huard, Bisoli, Van de Looi, Bjorkengren, Listkowski, Rodriguez, Ayé. Risponderà il Cagliari allenato da Claudio Ranieri con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Radunovic, Goldaniga, Dossena, Altare, Zappa, Kourfalidis, Makoumbou, Azzi, Mancosu, Luvumbo, Lapadula.

BRESCIA CAGLIARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brescia Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











© RIPRODUZIONE RISERVATA