Diretta Brescia Cantù streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di basket Serie A1.

DIRETTA BRESCIA CANTÙ (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo arrivati a questa diretta Brescia Cantù che ripropone uno dei derby lombardi di Serie A1, questo si è giocato per l’ultima volta nella stagione 2020-2021 che è quella in cui i brianzoli erano retrocessi. Abbiamo già ricordato che Cantù aveva iniziato l’anno con Cesare Pancotto, che poi era stato esonerato in favore di Piero Bucchi all’inizio del girone di ritorno; la Germani Brescia invece era nelle mani di Vincenzo Esposito, che per motivi personali (come già accaduto a Sassari) aveva risolto il suo contratto dopo sole nove giornate in favore di Maurizio Buscaglia.

Quella Brescia non aveva raggiunto i playoff in una delle stagioni meno brillanti nel massimo campionato, con 11 vittorie e 17 sconfitte; le due sfide dirette si erano curiosamente risolte con due vittorie esterne, ma a Cantù non era bastato. Ultima curiosità: Nicola Brienza, oggi tornato all’Acqua San Bernardo, era stato protagonista di quel campionato sulla panchina di Trento, venendo esonerato lui pure alla 17^ giornata con Lele Molin che ne aveva preso il posto. Adesso è davvero arrivato il momento di scoprire cosa succederà sul parquet del PalaLeonessa: mettiamoci comodi, la diretta Brescia Cantù prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA BRESCIA CANTÙ IN STREAMING VIDEO TV

GERMANI GIÀ IN VOLO!

La diretta Brescia Cantù ci fa compagnia al PalaLeonessa, con palla a due alle ore 17:00 di domenica 26 ottobre in una partita valida per la quarta giornata di basket Serie A1 2025-2026. Un altro derby lombardo che torna nel programma del campionato, e che almeno secondo le premesse apparirebbe segnato.

Brescia infatti è l’unica squadra ad aver sempre vinto in questo avvio di stagione, e dunque sta confermando un’annata nella quale ha finalmente raggiunto la finale scudetto e si è iscritta in maniera definitiva alla grande corsa per il tricolore, forte anche di un roster che sostanzialmente non è cambiato.

La neopromossa Cantù invece ha una sola vittoria, che però è stata importante perché ottenuta in rimonta contro Reggio Emilia; per il resto, nelle altre due partite l’Acqua San Bernardo ha faticato offensivamente parlando, e dà la sensazione di doversi ancora mettere in ritmo pur avendo potenzialità.

Sarà presumibilmente una lunga corsa verso la salvezza, che passa ovviamente anche dalla diretta Brescia Cantù in cui la squadra brianzola proverà comunque a fare il colpo grosso; vedremo cosa ci dirà il parquet del PalaLeonessa circa una partita che speriamo possa regalare un bello spettacolo.

DIRETTA BRESCIA CANTÙ: TORNA UN BEL DERBY

Parlando della diretta Brescia Cantù abbiamo appunto detto come la Germani, al netto di avere un livello diverso rispetto a quella dell’avversaria di oggi, ha anche scelto la strada di una continuità che sta pagando dazio: tanto è vero che gli allenatori si susseguono ma la squadra riesce sempre e comunque a essere competitiva, dopo la Coppa Italia in bacheca si è giocata lo scudetto e, pur perdendo, ha fatto capire a tutti perché sia arrivata in finale e soprattutto che ha davvero tutto per ripetersi, perché nel basket di oggi avere gli automatismi già sistemati può essere fondamentale.

Cantù, lo dicevamo, è forse leggera nella sua fase offensiva, se così vogliamo chiamarla: nelle sconfitte subite da Trento e Trapani non solo è affondata (addirittura -40 alla BTS Arena) ma non ha nemmeno raggiunto i 70 punti segnati, anche se poi contro Reggio Emilia ne ha messi insieme più di 80. Chiaramente tre partite sono poche per avere un quadro generale ma noi per il momento ci dobbiamo basare su quello che vediamo, l’Acqua San Bernardo ha giocatori che possono condurre alla salvezza ma alcuni di questi, per esempio Grant Basile che in molti attendevano, devono ancora fare il giusto salto di qualità.