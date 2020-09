Diretta Brescia Cantù/ Streaming video tv: partita senza obiettivi (Supercoppa)

Brescia Cantù, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Andrea Bongiorni e Giacomo Dori, va in scena alle ore 20:30 di giovedì 10 settembre presso il PalaLeonessa: la quinta giornata nel gruppo A della Supercoppa Italiana 2020 di basket rappresenta l’ultimo impegno nel torneo per l’Acqua San Bernardo, che aveva già anticipato uno dei due impegni contro Milano. Lunedì i brianzoli, già eliminati come del resto la Germani, si sono tolti lo sfizio di vincere la prima gara ufficiale della nuova stagione e lo hanno fatto contro l’avversaria di sempre, vendicando la sconfitta che Varese aveva inflitto alla Enerxenia Arena. Per la squadra di Cesare Pancotto i lavori sono ancora in corso, ma qualcosa di buono si comincia comunque a vedere; sembra più avanti la Leonessa, ma anche lei ha dovuto sottostare alla durissima legge dell’Olimpia e ora non può fare altro che lanciarsi verso un campionato nel quale avrà quasi l’obbligo di centrare i playoff. Aspettiamo dunque che la diretta di Brescia Cantù prenda il via, nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi principali rispetto a questa partita di Supercoppa.

DIRETTA BRESCIA CANTÙ IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Cantù non sarà disponibile: la Supercoppa Italiana 2020 di basket è una prerogativa della piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le partite del torneo in diretta streaming video. Dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alle immagini; ricordiamo anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play o le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA BRESCIA CANTU’: RISULTATI E CONTESTO

Arrivati alla penultima giornata della fase a gironi, Brescia Cantù è una partita che dal punto di vista della classifica non conta: Milano ha già ottenuto la qualificazione alla Final Four dominando tutte le sue gare, pertanto si gioca virtualmente per il secondo posto nel gruppo A che sarebbe comunque un traguardo positivo, se non altro a livello di fiducia in vista del campionato. Contro Varese l’Acqua San Bernardo ha tirato male da 2 punti ma messo in piedi una prestazione superba dall’arco: ha chiuso con il 54% e trovato una soluzione da lontano ogni qualvolta la Openjobmetis creava un parziale per avvicinarsi. Alcuni giocatori sembrano già essere in ritmo e lunedì sera la parte del leone l’ha fatta soprattutto Donte Thomas.

Brescia, se non altro, è stata l’unica squadra a non concedere 30 o più punti a Milano: una mezza vittoria per Vincenzo Esposito che in entrambe le partite ha affrontato l’Olimpia ad armi pari. Certo alla fine contano i successi e quelli non sono arrivati, ma non può essere un caso che per due volte la Germani abbia giocato in questo modo; per il campionato allora c’è grande fiducia in una squadra che vuole conferme rispetto alla passata stagione e sa di poter rappresentare una grande outsider per la Serie A1, magari provando anche a prendersi la finale. Per quello però bisognerà ovviamente aspettare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA