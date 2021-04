Diretta Brescia Cantù/ Streaming video tv: ultime speranze brianzole (basket A1)

DIRETTA BRESCIA CANTÙ: BRIANZOLI APPESI A UN FILO

Brescia Cantù verrà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Guido Federico Di Francesco e Alessandro Perciavalle: alle ore 19:30 di mercoledì 14 aprile il PalaLeonessa A2A apre le sue porte alla partita valida per la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Siamo nella zona di classifica che conduce alla lotta per la salvezza o ai playoff: per la Germani però, dopo la sconfitta di Venezia, le possibilità di timbrare la post season si sono di gran lunga assottigliate pur se il grande caos che regna dall’ottavo posto in giù offre ancora qualche possibilità.

Situazione semidisperata per l’Acqua San Bernardo, caduta in volata contro Trento nell’ultima giornata: salvo miracoli, i brianzoli dovranno ora sperare nel cambio in corsa delle regole per confermare il posto nel prossimo campionato di Serie A1, ed evitare una retrocessione che per storia e blasone sarebbe ovviamente incredibile. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Brescia Cantù, proviamo ora a fare un rapido excursus su quelli che sono i temi principali della partita.

DIRETTA BRESCIA CANTÙ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brescia Cantù, che non è una delle partite trasmesse per questo turno di campionato; sappiamo comunque che la modalità per assistere a tutte le gare di Serie A1 è quella di sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player, che fornirà le immagini ai suoi clienti tramite il servizio di diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete il tabellino play-by-play, il boxscore del match aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e naturalmente la classifica del campionato.

DIRETTA BRESCIA CANTÙ: RISULTATI E CONTESTO

Brescia Cantù è una partita delicatissima, in particolar modo per un’Acqua San Bernardo che ormai non vince da tempo e che si è staccata dal gruppone che sogna ancora i playoff. Sono adesso due le partite da recuperare sulle cinque squadre che la precedono in classifica, e da giocare ne restano quattro: certo le possibilità di salvarsi sul campo ci sono ancora, ma ora il tempo comincia a essere contro la squadra presa in corsa da Piero Bucchi. Perdendo oggi al PalaLeonessa, forse ai brianzoli resterebbe solo da sperare nel congelamento delle retrocessioni o nella regola al vaglio che prevede una sola squadra destinata alla A2, ma con l’opzione di pagare una sorta di “penale” per conservare il suo posto. Staremo a vedere, intanto possiamo dire che per contro un successo interno della Germani porterebbe la salvezza a Maurizio Buscaglia, che poi si dovrebbe rivolgere agli altri campi per valutare quante porte restino aperte per i playoff; in generale Brescia non ha fatto male, ma anche dopo il cambio di allenatore ha mostrato qualche limite strutturale nel proprio roster. Non resta dunque che attendere la palla a due di questo match davvero importante…



