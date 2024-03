Diretta/ Brescia Catanzaro, video streaming tv: padroni di casa favoriti (Serie B, 16 marzo 2024)

DIRETTA BRESCIA CATANZARO, SESTA CONTRO SETTIMAAN

La diretta Brescia Catanzaro, in programma sabato 16 marzo alle ore 14:00, racconta della trentesima giornata di Serie B. I biancoblu hanno perso l’ultima sfida di campionato contro il Parma dopo aver vinto con il Palermo e pareggiato consecutivamente con Sampdoria, Reggiana e Ascoli.

Il Catanzaro ha interrotto la propria striscia di vittorie di fila. Dopo il 2-1 al Cittadella e il doppio 2-0 rispettivamente col Bari in casa e il Cosenza fuori, i giallorossi hanno perso tra l’altro davanti al proprio pubblico contro la Reggiana. Vediamo se saranno confermati sul campo i dieci punti di distacco.

BRESCIA CATANZARO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Brescia Catanzaro sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Brescia Catanzaro attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

BRESCIA CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Brescia Catanzaro vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-2-1. In porta Avella, difesa a quattro con Dickmann, Adorni, Papetti e Jallow. A centrocampo Bisoli, Paghera e Besaggio con Galazzi e Bianchi dietro a Borrelli.

Il Catanzaro replica con il modulo 4-4-2. Tra i pali Fulignati, pacchetto arretrato composto da Situm, Brighenti, Antonini e Scognamillo. In mediana Pompetti e Petriccione con Sounas e , Vandeputte larghi. Le due punte saranno Iemmello e Ambrosino.

BRESCIA CATANZARO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Brescia Catanzaro danno per favorita la squadra di casa a 2.50. Secondo bet365, la X è data a 3 mentre il 2 fisso a 3.10.

L’Over 2.5 è offerto a 2.30 mentre l’Under a 1.60. Chiudiamo il capitolo scommesse col Gol a 1.95 e il No Gol più basso a 1.80.











