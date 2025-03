DIRETTA BRESCIA CESENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso al prossimo aggiornamento della diretta di Brescia Cesena, un match davvero molto interessante da un punto di vista statistico perché a livello di trend abbiamo molto di cui parlare. Iniziamo parlando dei padroni di casa che cercano molto un gioco all’italiana basato sul contropiede. Questo lo possiamo intuire perché abbiamo un blocco basso a 22 metri dalla porta in media e poi in attacco abbiamo almeno 40 cross progressivi tentati, anche se solo il 12% nell’arco dei novanta minuti riesce ad arrivare agli attaccanti.

DIRETTA/ Palermo Brescia (risultato finale 1-0): Pohjanpalo su rigore! (2 marzo 2025)

Il Cesena invece è una squadra più fisica, sopratutto sulla corsa dove riesce a macinare almeno 9km ogni novanta minuti. Attenzione però che su corner nelle ultime cinque partite hanno subito due gol, e il Brescia in questo fondamentale si è rivelato molto capace, quindi attenzione potremmo avere a che fare con una squadra che subisce molto sotto questo punto di vista. Andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento del match, perché avremo il commento live della diretta di Brescia Cesena. Non mancate e anzi aggiornate la pagina! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Sampdoria Cesena Primavera (risultato finale 1-1): pareggio che serve a poco! (2 marzo 2025)

DIRETTA BRESCIA CESENA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Brescia Cesena verrà trasmessa da DAZN. Potrete vedere questa sfida del campionato di Serie B quindi in streaming, se siete regolarmente abbonati alla piattaforma, connettendovi al sito oppure accedendo all’applicazione ufficiale della stessa.

I LOMBARDI NON SANNO PIU’ VINCERE

Comincia sabato 8 marzo alle ore 19:30 la diretta Brescia Cesena. Presso lo Stadio Mario Rigamonti i padroni di casa cercherenno di ritrovare un successo che manca ormai da troppo tempo in modo tale da riprendersi dalla crisi che li ha colpiti da qualche settimana. La Leonesse è infatti arrivata a collocarsi in quattordicesima posizione con trenta punti, gli stessi di Sampdoria e Sudtirol con questi ultimi ad occupare la prima casella valida per i playout. Il pericolo retrocessione permane quindi per i lombardi che non vincono da quattro gare ed arrivano dalla sconfitta esterna patita sul campo del Palermo.

Video Cesena Salernitana (2-0)/ Gol e highlights: Prestia apre le danze! (Serie B, 1 marzo 2025)

Se la sta passando decisamente meglio il Cesena, sesta forza del campionato con i suoi quaranta punti. A differenza delle Rondinelle, i bianconeri sono in serie positiva da quattro turni e sono anche reduci dalla bella vittoria ottenuta ai danni della Salernitana. Raggiungere il quarto posto agganciando il Catanzaro e scavalcando la Cremonese è una possibilità reale per i romagnoli che non si possono però nemmeno permettere alcuna distrazione. Altre formazioni come Bari, Palermo e Juve Stabia attendono un passo falso da parte del Cavalluccio rimanendo in agguato alle sue spalle.

BRESCIA CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Brescia Cesena le probabili formazioni ci fanno pensare all’utilizzo del 4-3-1-2 con Lezzerini, Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow, Bisoli, Verreth, Bertagnoli, Olzer, Moncini e Borrelli da parte di mister Maran. Detto dei padroni di casa, gli ospiti guidati dal tecnico Mignani dovrebbero invece presentarsi dal primo minuto impiegando il modulo 3-5-2 con Klinsmann, Ciofi, Prestia, Mangraviti, Ceesay, Calò, Saric, Berti, Celia, Shpendi e La Gumina.

DIRETTA BRESCIA CESENA, LE QUOTE

Le quote proposte dai bookmakers per l’esito finale della diretta Brescia Cesena ci permettono di intuire quanto questa sfida potrà essere combattuta e dall’esito incerto fino alla sua conclusione. Secondo quanto quotato ad esempio da Sisal, sia l’1 che il 2, e cioè la vittoria di una o dell’altra compagine, viene pagato a 2.70. Il pareggio è invece il risultato come meno possibilità di concretizzarsi visto che l’x viene appunto indicato a 3.00 dall’agenzia di scommesse.