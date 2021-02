Diretta Brescia Chievo/ Streaming video DAZN: Aglietti sempre più in alto (Serie B)

DIRETTA BRESCIA CHIEVO: VENETI IN VOLO!

Brescia Chievo, in diretta dallo stadio Rigamonti, si gioca alle ore 18:00 di domenica 14 febbraio: il campionato di Serie B 2020-2021 torna subito a farci compagnia dopo il turno infrasettimanale, dove i veneti hanno fatto un altro passo di avvicinamento alla Serie A. In grande striscia, la squadra di Alfredo Aglietti ha battuto la Reggiana al 91’ e dunque ha guadagnato punti su tutte le rivali ad eccezione del Monza, nuovamente agganciato al secondo posto con 4 punti da recuperare all’Empoli. Momento straordinario per i gialloblu: adesso servirà procedere con questa continuità.

Il Brescia può rappresentare un’insidia: certo gioca per salvarsi, almeno al momento, e ha già cambiato parecchi allenatori ma sembra essere in ripresa, e mercoledì ha recuperato due gol di svantaggio a Lecce prendendosi un pareggio importante, e dimostrando di potersi giocare qualcosa in più. Aspettiamo con trepidazione la diretta di Brescia Chievo, ma intanto proviamo a valutare in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA BRESCIA CHIEVO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Chievo sarà disponibile sul canale DAZN1, e dunque rappresenta un appuntamento riservato ai possessori (da almeno tre anni) di un abbonamento a Sky, che potranno accendere il decoder e selezionare il canale al numero 209. Per i clienti DAZN ovviamente l’appuntamento classico è quello con la diretta streaming video: potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CHIEVO

Pep Clotet pensa a qualche cambio in vista di Brescia Chievo: per il centrocampo torna a disposizione Van de Looi che si piazza in posizione centrale, con lui Dimitri Bisoli e uno tra Bjarnason e Jagiello. Come terzino sinistro potrebbe agire Pajac – ma Martella è favorito – a destra spazio a Mateju con Chancellor e Mangraviti che agiranno ancora in mezzo a protezione di Joronen, dovrebbe rimanere invariato il reparto avanzato anche se Skrabb insidia Spalek sulla trequarti, poi conferma per Ayé e Alfredo Donnarumma. Chievo disposto con il 4-4-2: Semper sarà coperto da Leverbe e Rigione con Mogos e Renzetti a correre sulle fasce laterali, in mezzo conferma per il matchwinner Obi mentre Palmiero potrebbe sostituire Mattia Viviani e agire in posizione di regista, sulle corsie laterali scalpitano Giaccherini e Di Gaudio che se la giocano con Canotto e Ciciretti ma attenzione anche a Garritano, che potrebbe avere un ruolo da seconda punta affiancando Manuel De Luca, con Fabbro che però è in vantaggio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tracciare un pronostico su Brescia Chievo possiamo farci aiutare dalle quote fornite dall’agenzia Snai: vediamo allora che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 3,00 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 2,45 volte l’importo investito. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, permette una vincita che ammonta a 3,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



