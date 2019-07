Diretta Brescia Ciliverghe Mazzano/ Risultato live: storica amichevole per Corini

Brescia Ciliverghe Mazzano, in diretta dal ritiro della leonessa a Darfo Boario, è la partita amichevole in programma oggi mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 17,30. Nuovo test match quindi per i biancazzurri di Mister Corini che dopo aver esordito alla grande nel pre season sia contro la rappresentativa Camuna che con il Darfo Boario, ora è pronto ad affrontare un avversario ben noto. Spesso infatti negli anni recenti il Ciliverghe Mazzano si è messo in gioco con club di prestigio, come lo stesso Brescia (negli ultimi anni), ma anche con il Lecce, solo nel 2017. Sarà quindi un rivale ben noto per le rondinelle, che pure sono le favorite d’obbligo per il successo anche oggi. Corini però di certo, più che al risultato, penserà a mettere in campo un bel gioco e mettere a punto i necessari accorgimenti e modifiche nella sua formazione in vista della prossima stagione di Serie A, che si annuncia bollente.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà disponibile la diretta tv di Brescia Ciliverghe Mazzano: per assistere a questa partita amichevole non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare i profili ufficiali che la società bresciana mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA BRESCIA CILIVERGHE MAZZANO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Come detto prima, per la diretta Brescia Ciliverghe Mazzano di questo pomeriggio, quello che conterà di più per Mister Corini sarà la prestazione dei suoi più che il risultato: in ogni caso la squadra lombarda, che militerà nel campionato di Serie D nella prossima stagione, sarà un avversario importante contro cui poter mettere nelle gambe minuti preziosi. Date queste premesse pare ben difficile immaginare le scelte di Corini per le probabili formazioni della Diretta Brescia Ciliverghe Mazzano: è poi assai probabile che all’intervallo l’allenatore delle Rondinelle cambi la quasi totalità dei nomi in campo. Basandoci però su alcuni precedenti ecco che oggi potremmo vedere in campo Joronen e Sabelli, con Cistana, Mangraviti e Martella: a loro su uniranno Bisoli, Dessena e Viviani oltre a Spalek e gli immancabili Donnarumma e Torregrossa.



