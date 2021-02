Diretta/ Brescia Cittadella (Serie B) streaming video DAZN. Le Rondinelle cambiano

DIRETTA BRESCIA CITTADELLA: ALTRO CAMBIO IN PANCHINA PER CELLINO!

Brescia Cittadella, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti di Brescia, in programma sabato 6 febbraio 2021 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B. Rondinelle senza pace con l’esonero del terzo allenatore in carica in questa stagione. L’ultima sconfitta contro l’Ascoli è stata fatale a Davide Dionigi: in attesa di trovare l’ennesimo sostituto, in panchina andrà Davide Gastaldello, che già aveva sostenuto un “interim” prima dell’arrivo di Dionigi e dopo l’esonero di Lopez, che a sua volta aveva preso il posto di Delneri. Di questo momento di difficoltà, col Brescia reduce da 4 sconfitte consecutive in campionato, proverà ad approfittare il Cittadella, che a sua volta però ha raccolto solamente un punto nelle ultime 3 partite disputate, nell’ultimo pareggio casalingo contro la Cremonese, per giunta riacciuffato in extremis dopo i ko contro Venezia e Chievo. La squadra di Venturato, come già era accaduto in passato, si è inceppata proprio al momento di dare l’assalto al secondo posto, che considerando i recuperi da sostenere era sembrato davvero a portata di mano.

DIRETTA BRESCIA CITTADELLA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Cittadella non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CITTADELLA

Le probabili formazioni della sfida tra Brescia e Cittadella presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia. I padroni di casa allenati da Davide Gastaldello scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Joronen; Chancellor, Mateju, Mangraviti; Karacic, Bisoli, Van de Looi, Martella; Jagiello; Ayé, Donnarumma. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto Venturato con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Maniero; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia, Pavan, Branca; Gargiulo; Tsadjout, Ogunseye.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Brescia Cittadella: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 3.20 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.35 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.05 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



