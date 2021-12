DIRETTA BRESCIA CITTADELLA/ Video streaming tv: meglio i lombardi nei precedenti

DIRETTA BRESCIA CITTADELLA: I TESTA A TESTA

Bella sfida della 18^ giornata di Serie B è senza dubbio la diretta di Brescia Cittadella: vediamo allora che cosa ci può ancora raccontare lo storico di questo incontro. Dati alla mano ecco che emergono oggi ben 24 precedenti, pure questi segnati dal 2008 a oggi e per la precisione in occasione del secondo campionato nazionale, come pure nella coppa nazionale. Il bilancio che ne ricaviamo poi ci racconta di ben dieci pareggi segnati tra i due club come pure di nove vittorie del Brescia e solo cinque affermazioni del Cittadella.

Va anche detto che l’ultimo testa a testa occorso tra Brescia e Cittadella risale solo alla scorsa stagione del campionato di serie B. Nell’annata regolare 2020-21 prue ricordiamo il successo casalingo dei veneti per 3-0 all’andata e il pareggio per 3-3 occorso al ritorno: nella fase play off pure fu vittoria in casa dei granata, per 1-0. (agg Michela Colombo)

DIRETTA BRESCIA CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Brescia Cittadella di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono in diretta streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

BRESCIA CITTADELLA: INZAGHI CERCA CONFERME

Brescia Cittadella sarà diretta dall’arbitro Daniele Paterna della sezione AIA di Teramo. La gara in programma domenica 19 dicembre alle ore 14:00, presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, è valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Il Brescia è reduce dalla vittoria di Ferrara, conseguita sulla Spal con il risultato di 0-2. La squadra di Filippo Inzaghi, è in cerca di continuità di risultati. Nelle ultime cinque partite infatti, ha alternato tre vittorie a due sconfitte, scivolando in seconda posizione in classifica con 33 punti.

Il Cittadella arriva alla sfida del Rigamonti, dopo aver vinto 2-0 in casa contro l’Ascoli. La squadra allenata da Edoardo Gorini, è una delle più in forma di questo periodo. Nelle ultime cinque uscite infatti, gli amaranto hanno conseguito tre pareggi e due vittorie, con una striscia di sette risultati utili consecutivi. Il Cittadella non perde dallo scorso 28 ottobre, in occasione della gara casalinga con il Parma, finita 1-2. Nell’ultimo precedente, risalente allo scorso maggio, in Serie B, il Cittadella ha conquistato i tre punti vincendo 1-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BRESCIA CITTADELLA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Brescia Cittadella, le quali si affronteranno nella gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Il tecnico dei lombardi, Filippo Inzaghi, dovrebbe optare per il modulo 4-3-2-1, con Ayé terminale offensivo. Questa la probabile formazione titolare del Brescia: Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Bisoli, van de Looi, Bertagnoli; Léris, Tramoni; Ayé.

L’allenatore del Cittadella Edoardo Gorini, dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare amaranto, in vista della sfida in trasferta contro il Brescia: Kastrati; Mattioli, Frare, Adorni, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Baldini, Beretta.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Brescia Cittadella di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favorite le rondinelle, infatti la vittoria del Brescia, abbinata al segno 1 è quotata 2.10. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X viene proposto a 3.15. Il successo esterno del Cittadella, proposto con il segno 2, è quotato 3.70.



