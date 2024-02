DIRETTA/ Brescia Cittadella video streaming tv: sarà l’incrocio numero 30 (Serie B, 3 febbraio 2024)

DIRETTA BRESCIA CITTADELLA, TESTA A TESTA

Il testa a testa della diretta Brescia Cittadella raggiungerà quota 30 in occasione dello scontro diretto odierno. Ben 13 di questi precedenti sono finiti in parità mentre per quanto riguarda le vittorie, il Brescia è in testa con nove successi contro i sette dei granata

L’ultimo successo del Cittadella è quello del match di andata valevole per la dodicesima giornata di Serie B quando i granata vinsero per 3-2. Per trovare invece la vittoria più recente del Brescia bisogna andare indietro nel tempo fino al 2017 quando al Rigamonti i biancazzurri ebbero la meglio per 4 a 1. Chiudiamo con il pareggio più vicino a noi ovvero lo 0-0 di marzo 2023. Vedremo se la Leonessa riuscirà ad andare in doppia cifra di vittorie contro il Cittadella mentre i granata cercheranno quello che sarebbe il secondo successo di fila. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Video/ Cittadella Sampdoria (1-2) gol e highlights: rimonta esterna con Ghilardi! (Serie B, 28 gennaio 2024)

BRESCIA CITTADELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Brescia Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

DIRETTA/ Cittadella Sampdoria (risultato finale 1-2): Ghilardi completa la rimonta (Serie B, 28 gennaio 2024)

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Brescia Cittadella attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

DUE COMPAGINI IN CALO

La diretta Brescia Cittadella, in programma sabato 3 febbraio alle ore 14:00, racconta della 24esima giornata di Serie B. I biancoazzurri sono usciti sconfitti nell’ultimo turno di campionato contro la Cremonese. Un ko che ha interrotto la striscia di due risultati utili consecutivi ovvero il successo per 2-1 a Modena e l’1-1 con il Sudtirol.

Diretta/ Cremonese Brescia (risultato finale 1-0): il derby è grigiorosso! Serie B, oggi 27 gennaio 2024

Il Cittadella ha chiuso nel peggiore dei modi il mese di gennaio, perdendo prima con la Ternana 3-1 e successivamente contro la Sampdoria con il risultato di 2-1. L’ultimo successo è datato 13 gennaio ed è stato messo a referto con il Palermo per 2-0, reti di Pandolfi e Vita. Il pareggio più recente è invece lo 0-0 di Ascoli.

BRESCIA CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Brescia Cittadella vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-2-1. Tra i pali Andrenacci, quartetto arretrato con Dickmann, Papetti, Adorni e Mangraviti. A centrocampo giocheranno Bisoli, Van de Looi e Bertangoli mentre sulla trequarti il duo Galazzi-Bjarnason. Unica punta Moncini.

Il Cittadella replica con il modulo 4-3-1-2. In porta titolare Kastrati con Salvi e Giraudo terzini più il duo centrale Pavan-Negro. Nella zona nevralgica del campo agiranno Vita, Branca e Carriero mentre il trequartista scelto stasera sarà Tessiore. In avanti tandem Pandolfi e Pittarello.

BRESCIA CITTADELLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Brescia Cittadella danno favorita la squadra di casa a 2.45. Secondo bet365, il 2 vale 3.20 mentre la X del pareggio è offerta a 2.90.

L’Over 2.5 è quotato a 2.60, ben più alto dell’Under a 1.48. Infine, il Gol ovvero entrambe le squadre a segno è offerto a 2.20 contro il No Gol a 1.62.

© RIPRODUZIONE RISERVATA