DIRETTA BRESCIA COSENZA/ Video streaming tv: la storia “vota” per le Rondinelle (oggi 1 giugno 2023)

DIRETTA BRESCIA COSENZA: TESTA A TESTA

Cresce l’attesa per la diretta di Brescia Cosenza, noi però adesso facciamo un tuffo nella storia e ricordiamo che questa partita vanta ben 33 precedenti ufficiali, con i numeri che danno fiducia al Brescia grazie a 12 vittorie per i lombardi a fronte di soli otto successi per il Cosenza, al quale tuttavia questa sera andrebbe benissimo anche un pareggio, ricordando che in passato sono stati ben 13 i segni X in questa partita. Nella stagione in corso della Serie B 2022-2023 sono naturalmente già tre i precedenti e abbiamo visto tutti i risultati possibili.

All’andata della stagione regolare a Cosenza ci fu un pareggio per 1-1 in data 8 dicembre 2022, poi al ritorno a Brescia ecco la vittoria per 2-1 delle Rondinelle padrone di casa il 1° maggio scorso, infine naturalmente c’è la vittoria per 1-0 del Cosenza nella partita d’andata del playout, giocata sette giorni fa. Attenzione però al fattore campo: nei 16 precedenti a Brescia, i padroni di casa lombardi hanno colto ben nove vittorie (tra cui un 5-1 due anni fa e un 6-0 nel 1964) a fronte di cinque pareggi e appena due successi esterni del Cosenza, tra cui il più recente risale al 16 gennaio 2000. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BRESCIA COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Cosenza sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato ai clienti di Sky Sport, che metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video per Brescia Cosenza, che è attivabile grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa riguarda le piattaforme DAZN e HelbizLive, che a loro volta garantiscono le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video per i rispettivi abbonati.

I LOMBARDI RISCHIANO!

Brescia Cosenza, in diretta naturalmente dallo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 1 giugno 2023, e sarà la partita di ritorno del playout di Serie B. L’attesa è molto alta, perché la diretta di Brescia Cosenza naturalmente stabilirà un verdetto definitivo: una squadra stasera sarà salva e giocherà anche nella prossima stagione in Serie B, all’altra invece toccherà l’amarissima delusione della retrocessione in Serie C, che sarebbe clamorosa soprattutto per il Brescia che per l’ultima volta giocò nella terza serie nel 1984-1985.

Si riparte dalla vittoria casalinga per 1-0 del Cosenza di giovedì scorso, di conseguenza i calabresi avranno due risultati su tre a disposizione questa sera. Il Brescia dovrà vincere, avrà il fattore campo come possibile aiuto, ma sottolineiamo una importante particolarità del regolamento: dal momento che in campionato Brescia e Cosenza hanno fatto gli stessi punti, se le Rondinelle vincessero con un solo gol di scarto si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, mentre per la salvezza immediata il Brescia avrà bisogno di un successo con almeno due gol di scarto. Questo c’è da sapere, ora attendiamo di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Brescia Cosenza…

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA COSENZA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Brescia Cosenza. Daniele Gastaldello potrebbe scegliere per i padroni di casa il modulo 4-3-1-2 con Andrenacci in porta, protetto dai quattro difensori Karacic, Cistana, Mangraviti e Huard da destra a sinistra; a centrocampo i tre titolari poterebbero essere Bjorkengren, Labojko e Bisoli; infine indichiamo Listowski come possibile trequartista alle spalle dei due attaccanti Rodriguez e Aké.

La risposta degli ospiti di William Viali invece dovrebbe prevedere un modulo 4-3-2-1 che potrebbe ricalcare le scelte della partita d’andata con Mica in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Martino, Meroni, Rigione e D’Orazio; a centrocampo ecco il terzetto formato da Voca, Brescianini e Florenzi, infine nel reparto offensivo del Cosenza collochiamo Marras e D’Urso sulla trequarti, a sostegno del centravanti Nasti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Brescia Cosenza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti per la vittoria nella partita odierna i padroni di casa lombardi: il segno 1 infatti è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Cosenza a vincere.











