DIRETTA/ Brescia Cremona (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 12 novembre 2023)

DIRETTA BRESCIA CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Prende il via la diretta di Brescia Cremona: di queste due squadre possiamo dire che in epoca recente sono riuscite a inserirsi in un contesto competitivo grazie al solido lavoro della proprietà, anche se entrambe hanno vissuto qualche momento particolarmente complesso e la Vanoli, come noto, ha anche dovuto fronteggiare un ritorno in Serie A2. Se vogliamo le due piazze sono accomunate da due grandi doppi ex: uno è Drew Crawford, soprattutto l’altro risponde al nome di Luca Vitali. A Cremona due stagioni intervallate da una parentesi a Venezia, ed è qui che è diventato un grande playmaker capace di essere il leader di una squadra che nella sua prima apparizione aveva centrato una salvezza tutt’altro che scontata.

A Brescia invece Vitali ha trascorso ben sei anni: ha giocato una finale di Coppa Italia e condotto la Germani fino alla semifinale dei playoff, purtroppo per lui le cose non sono finite bene perché è stato messo fuori dal roster, restano però tanti bei ricordi con entrambe le squadre. Adesso sia la Leonessa che la Vanoli sono ripartite con nuovi giocatori e sarà molto interessante vedere come andranno le cose in questo derby lombardo, mettiamoci comodi e lasciamo la parola ai protagonisti perché la palla a due di Brescia Cremona sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Cremona non sarà una di quelle trasmesse sui nostri canali per la settima giornata (sono sempre tre i match che per ogni turno godono di questo “privilegio”). Bisogna ricordare che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono garantite dalla piattaforma DAZN, anche qui visione riservata agli abbonati e che sarà in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Infine possiamo segnalare che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

BRESCIA CREMONA: GERMANI AL TOP!

Brescia Cremona verrà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Denny Borgioni e Giacomo Dori: si gioca alle ore 20:00 di domenica 12 novembre, al PalaLeonessa è derby nella settima giornata di basket Serie A1 2023-2024. Una sfida tutta lombarda che è anche parecchio intrigante: Brescia sta volando, si trova nel quartetto al comando della classifica e settimana scorsa ha rifilato una grande lezione a Tortona, vincendo in trasferta di 28 punti e dimostrando di avere un livello che potrebbe permetterle di sognare in grande, certamente un approdo alla semifinale playoff.

Cremona è tornata in Serie A1 con tante ambizioni, e per il momento sta facendo vedere di poterle coltivare: a proposito di colpi, domenica scorsa la Vanoli ha battuto l’imbattuta Virtus Bologna e si è presa così un successo straordinario, confermando come la post season possa non essere un miraggio. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Brescia Cremona, proviamo adesso a rimanere sui temi principali che potrebbero emergere dall’intrigante serata del PalaLeonessa in questo derby valido per la Serie A1 di basket.

DIRETTA BRESCIA CREMONA: SITUAZIONE E CONTESTO

Al netto di quello che sta succedendo in questa stagione, la diretta di Brescia Cremona ci consegna una partita che in epoca recente ha sempre infiammato la nostra Serie A1: due società che hanno saputo crescere nel corso degli anni e si sono tolte soddisfazioni importanti, semifinali playoff e regular season condotte in alta classifica ma anche parecchi giocatori di primissimo livello che sono passati dalle due piazze. La realtà di oggi ci racconta appunto di una Germani tornata dominante: sognare è possibile, ma bisognerà stare attenti a mantenere sempre alte guardia e concentrazione.

Cremona sa bene che innanzitutto deve pensare a salvarsi, perché i voli pindarici vanno bene ma il primo punto all’ordine del giorno è quello di mantenere la categoria; contro la Virtus Bologna la Vanoli ha anche saputo dominare, riuscendo a prendersi un vantaggio di oltre 20 punti e poi gestendo alla grande i momenti finali. Una vittoria che dà tanta fiducia, ma Demis Cavina è consapevole di come non sia una serata di gloria a riassumere tutta una stagione e allora anche il colpo contro la Segafredo sarebbe una perla inutile qualora non fosse confermata nel breve e lungo periodo della stagione.











