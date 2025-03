DIRETTA BRESCIA CREMONA: DERBY CON VISTA DIVERSA!

Sta per farci compagnia la diretta Brescia Cremona, un derby lombardo che al PalaLeonessa è in programma alle ore 19:00 di domenica 2 marzo: per la 20^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 tornano in campo anche queste due squadre dopo i due weekend di sosta, che a dire il vero è stato singolo per la Germani che infatti ha giocato la Coppa Italia a Torino ma, dopo aver eliminato Tortona al primo turno, è caduta in semifinale contro Milano in una partita che avrebbe anche potuto vincere, e che dunque rappresenta un rammarico soprattutto per quello che è stato fin qui il grande passo in campionato.

Cremona invece ha avuto tutto il tempo per preparare una trasferta importante: giova ricordare che prima della sosta la Vanoli ha vinto una partita fondamentale battendo la corazzata Trapani, e mettendo in saccoccia due punti dal peso specifico enorme nella lotta per la salvezza, soprattutto perché oggi gli Shark ospitano Varese e potrebbero cambiare ancora i destini della zona bassa della classifica. Anche per questo nella diretta Brescia Cremona è giusto che gli ospiti ci credano, ma vedremo cosa succederà tra poco sul parquet del PalaLeonessa.

COME SEGUIRE LA DIRETTA BRESCIA CREMONA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Brescia Cremona in tv sarà possibile solo su DAZN che la fornirà in diretta streaming video.

DIRETTA BRESCIA CREMONA: LA GERMANI CI CREDE

Con la diretta Brescia Cremona abbiamo allora uno dei derby lombardi che caratterizzano il campionato di Serie A1: è una sfida importante anche per la Germani, che dopo la vittoria su Trieste arrivata all’ultimo respiro sa bene di dover proseguire la sua marcia verso la vittoria in regular season, che però può essere un obiettivo marginale visto che, per come si sono messe le cose, questa squadra ha soprattutto il compito di arrivare nella migliore condizione possibile ai playoff, quest’anno infatti ci possono essere i margini per prendersi addirittura la finale scudetto e già sarebbe tantissimo, ma il tricolore è un traguardo che Brescia può e deve perseguire.

Cremona sapeva molto bene che la stagione corrente sarebbe stata caratterizzata dal parecchio sudore speso nel tentativo di salvarsi: le cose non si sono messe benissimo e a pagare è stato il coach Demis Cavina, Pierluigi Brotto ha preso le redini della Vanoli in punta di piedi, e senza troppe aspettative, e clamorosamente il suo esordio ha coinciso con la vittoria di Trento, poi il fatto di aver battuto anche Trapani ha confermato come il vento possa essere cambiato e che dunque oggi le chance di salvezza da parte di Cremona sono aumentate a dismisura. Se poi dovesse arrivare un colpo esterno anche stasera…