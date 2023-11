DIRETTA/ Brescia Cremonese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 12 novembre 2023)

DIRETTA BRESCIA CREMONESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida che pone di fronte Brescia Cremonese inizierà alle 16:15 di quest’oggi in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti di questa partita. Padroni di casa che arrivano al match dopo aver perso il recupero di campionato contro il Palermo con il risultato di 1-0. Decisivo il gol realizzato dal senegalese Coulibaly. Brescia che si posiziona al tredicesimo posto con altrettanti punti conquistati, le sconfitte consecutive adesso sono quattro che hanno iniziato a spaventare i tifosi delle rondinelle, anche alla luce della passata stagione.

Bisogna invertire la rotta e il derby contro la Cremonese potrebbe dare risposte in tal senso. I gol realizzati dalla formazione di casa sono 9 e altrettanti quelli subiti risultando essere la migliore difesa insieme a Palermo e Parma. Cremonese che può vantare in rosa il miglior bomber di questa categoria. Stiamo ovviamente parlando di Massimo Coda che ha già realizzato ben 8 gol in campionato. Restando in tema marcatori il secondo giocatore ad aver trovato più reti per i grigiorossi risulta essere Michele Collocolo. L’arrivo di Stroppa in panchina ha decisamente fatto bene alla Cremonese che arriva al match dopo due vittorie consecutive contro Cittadella e Spezia. (Marco Genduso)

BRESCIA CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Brescia Cremonese sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brescia Cremonese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

BRESCIA CREMONESE: DERBY LOMBARDO!

Brescia Cremonese, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il Brescia ha affrontato mercoledì scorso il recupero della partita di secondo turno contro il Palermo, subendo una sconfitta per 1-0 e registrando così la quarta sconfitta consecutiva. Un periodo difficoltoso per le Rondinelle, che sono state penalizzate da una rete di Coulibaly nel primo tempo al Barbera. Questo nuovo stop ha fermato la squadra bresciana a 13 punti, con soli tre punti di vantaggio sulla zona play out. A seguito di queste prestazioni deludenti, la società guidata dal presidente Cellino ha preso la decisione di esonerare Daniele Gastaldello, affidando temporaneamente la guida della squadra a Luca Belingheri, allenatore della Primavera.

Dall’altra parte, la Cremonese ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale davanti al pubblico di casa, superando lo Spezia per 3-0 la scorsa domenica. La partita allo Zini ha visto i grigiorossi prendere il comando con Sernicola (22′) e Zanimacchia (29′) già nel primo tempo. Successivamente, all’inizio del secondo tempo, Coda ha segnato il terzo gol. Questa vittoria ha portato la squadra di Giovanni Stroppa a quota 19 punti, piazzandosi al sesto posto in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Brescia Cremonese, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Luca Belingheri schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lezzerini; Dickmann, Papetti, Mangraviti, Huard; Fogliata, Paghera, Besaggio; Bjarnason; Bianchi, Moncini. Risponderà la Cremonese allenata da Giovanni Stroppa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sarr; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vazquez, Coda.

BRESCIA CREMONESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brescia Cremonese, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l'eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











