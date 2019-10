Diretta Brescia Darussafaka/ Streaming video tv: big match per la Leonessa (Eurocup)

Brescia Darussafaka va in scena alle ore 20:30 di mercoledì 23 ottobre, presso il PalaLeonessa: nella quarta giornata del gruppo C di basket Eurocup 2019-2020 si gioca una partita bellissima sulla carta, perchè la Germani ospita una squadra che in pochi anni ha saputo fare passi da gigante, partecipando ai playoff di Eurolega e soprattutto vincendo una Eurocup con una finale perfetta. Anche oggi i turchi sembrano poter dire la loro a livello di titolo: al momento comandano un girone che però è ancora piuttosto equilibrato, e nel quale la stessa Brescia sta assolutamente facendo il suo. La squadra di Vincenzo Esposito ha sempre vinto in casa, riuscendo a superare anche l’Olimpia Lubiana e vendicando così il ko di Badalona; ci sono quattro formazioni con due vittorie ma questa sera una tra i lombardi e i turchi resterà indietro. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Brescia Darussafaka: aspettando la palla a due possiamo provare a presentare i temi principali della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Darussafaka non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, ma fa parte dell’offerta di Eurosport Player: abbonandosi a questa piattaforma, che dà grande risalto alla stagione di basket, sarà possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della Eurocup per le informazioni utili (come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori) all’indirizzo www.eurocupbasketball.com.

DIRETTA BRESCIA DARUSSAFAKA: RISULTATI E CONTESTO

Brescia Darussafaka si gioca a quattro giorni di distanza dal ko che la Leonessa ha subito a Trieste: una sconfitta pesante per come è arrivata, cioè sul filo di lana e contro una squadra che fino a quel momento non aveva fatto benissimo in campionato, e che soprattutto ha rappresentato il secondo stop consecutivo dopo tre vittorie. Naturalmente siamo soltanto all’inizio della stagione, ma la Germani deve iniziare a fare i conti con un rendimento esterno che non è quello sperato; questa sera ci sarà la possibilità di invertire la tendenza contro una squadra che, come già detto, rappresenta un livello altissimo in ambito europeo. Forse non sono più i giorni della grande vittoria in Eurocup e di David Blatt, ma anche coach Selçuk Ernak ha a disposizione un gruppo di prima grandezza; vincere al PalaLeonessa sarebbe un bel colpo per i turchi perchè permetterebbe di sparigliare le carte e tenere a distanza quella che fino a questo momento è un’avversaria diretta. Brescia però ha fatto vedere di sapersi giocare le sue carte: sarà allora una sfida davvero intensa, sperando che Esposito possa centrare una vittoria…



