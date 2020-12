Diretta/ Brescia Empoli (Serie B) streaming video DAZN: in striscia positiva

DIRETTA BRESCIA EMPOLI: PARTITA IN EQUILIBRIO

Brescia Empoli, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti di Ascoli, domenica 27 dicembre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre sono in striscia positiva, il Brescia non perde da 5 partite di campionato, l’Empoli addirittura da 8. Qualche pareggio di troppo ha impedito ai toscani di mantenere la testa della classifica, lasciate per il momento per un solo punto alla Salernitana, ma va sottolineato come la squadra di Dionisi abbia sempre mantenuto la sua proverbiale solidità. Anche nelle giornate non felicissime, come in occasione dello 0-0 contro la Reggiana in casa di martedì scorso, risultato che ha segnato il nuovo sorpasso in classifica.

Anche il Brescia viene da un pareggio sul campo del Pescara: le Rondinelle però non lottano per il vertice della classifica ma puntano a insediarsi in zona play off dopo un avvio di stagione complicato. Basti pensare che Davide Dionigi è il terzo allenatore che si siede sulla panchina biancazzurra, ma il suo arrivo sembra aver portato una nuova continuità di risultati per la formazione lombarda.

DIRETTA BRESCIA EMPOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Empoli non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA EMPOLI

Le probabili formazioni di Brescia Empoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Davide Dionigi con un 3-5-2: Joronen; Mateju, Papetti, Mangraviti; Sabelli, Dessena, Van De Looi, Labojko, Martella; Ragusa, Torregrossa. Gli ospiti guidati in panchina da Alessio Dionisi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Brignoli, Fiammozzi, Nikolau, Romagnoli, Terzic; Stulac, Ricci, Zurkowski; Moreo; Mancuso, La Mantia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Brescia e Empoli, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.50, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA