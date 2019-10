Diretta Brescia Fiorentina/ Streaming video tv: i viola cercano il poker (Serie A)

Brescia Fiorentina, che viene diretta dal signor Gianpaolo Calvarese, va in scena alle ore 20:45 di lunedì 21 ottobre e, di conseguenza, rappresenta la partita con cui si chiude l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Vincenzo Montella non è troppo contento della sosta per le nazionali: i viola arrivavano da tre vittorie consecutive, grazie alle quali si sono lanciati verso le alte zone della classifica e soprattutto hanno iniziato a far vedere quale sia il reale livello di una rosa di grande qualità e che può fare ancora meglio, a patto ovviamente che mantenga la sua continuità e soprattutto la condizione di alcuni giocatori chiave. Il Brescia si è visto rinviare la partita interna contro il Sassuolo; dunque l’ultimo impegno rimane quello di Napoli, sconfitta di misura nonostante il primo gol di Mario Balotelli. La lunga inattività potrebbe aver pesato su una squadra che vuole sfruttare un altro turno casalingo per ottenere punti utili alla salvezza. Vediamo allora in che modo le due squadre si potrebbero presentare sul terreno di gioco del Rigamonti, leggendone le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Brescia Fiorentina.

Per Brescia Fiorentina Eugenio Corini ritrova tre giocatori importanti ma Magnani, Ndoj e Viviani dovrebbero andare solo in panchina. Si allunga comunque la lista delle alternative per le rondinelle, che giocheranno con il 4-3-1-1: ancora Romulo destinato a fare il trequartista alle spalle di Alfredo Donnarumma e Balotelli, il che significa che in mediana sarà Dessena a giocare come mezzala (con Dimitri Bisoli dall’altra parte) a supporto di Tonali, reduce dall’esordio con la nazionale maggiore. In difesa non si cambia: Martella favorito su Mateju per il ruolo di terzino sinistro, Sabelli dall’altra parte con Cistana che farà coppia con Chancellor a protezione di Joronen. Nella Fiorentina sono tutti disponibili, ma Federico Chiesa e Badelj non sono al top: Montella valuta la candidatura di Kevin Prince Boateng per affiancare Ribéry, la sorpresa potrebbe essere Pedro più di Vlahovic. Badelj invece potrebbe lasciare il posto a Benassi: eventualmente sarebbe Pulgar a scalare davanti alla difesa come regista, conferma invece per l’ottimo Castrovilli con due laterali che ancora una volta dovrebbero essere Lirola e Dalbert. In difesa Milenkovic, German Pezzella e Caceres saranno ancora schierati in linea davanti al portiere Dragowski.

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Brescia Fiorentina: i viola partono favoriti avendo un valore di 2,00 volte la cifra messa sul piatto (per il segno 2), mentre il successo interno delle rondinelle vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,65 volte quello che avrete puntato. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,50 volte la vostra giocata.



