Diretta Brescia Fortitudo Bologna/ Streaming video Rai: match di Coppa Italia

Brescia Fortitudo Bologna si gioca alle ore 20:45 di venerdì 14 febbraio, in diretta dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro: ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2019-2020 di basket, con la vincente che sfiderà una tra Sassari e Brindisi. La Germani ha un conto aperto con questo torneo: due anni fa, allenata da Andrea Diana, aveva centrato una splendida finale all’interno di un periodo ancora migliore ma non era riuscita a vincerla, lasciando il trofeo a Torino. Oggi in panchina c’è Vincenzo Esposito, che ha dimostrato di saper raccogliere il testimone e provare anche a fare meglio: tornata a vincere in campionato (contro Trieste con grande recupero e volata finale), la Leonessa occupa la terza posizione della classifica di Serie A1 ed è stabilmente ancorata al treno playoff, tra poco si giocherà l’accesso ai quarti di Eurocup e in generale è uno spauracchio per tutti. Anche la Pompea però non scherza: certo la squadra di Antimo Martino procede ad alti e bassi e non ha ancora sviluppato tutto il suo potenziale, è neopromossa “anomala” (la piazza esige grandi risultati, per forza di cose) e comunque si presenta a Pesaro da ottava della classe in campionato, forte del successo ottenuto su Roma. Ora staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Brescia Fortitudo Bologna ma, aspettando che si alzi la palla a due, possiamo iniziare a valutare alcuni dei temi principali presentati dalla partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Fortitudo Bologna sarà disponibile sia in chiaro, con l’appuntamento su Rai Sport o Rai Sport + (numeri 57 e 58 del telecomando), oppure su Eurosport 2 che è un canale riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. Ci sarà anche la possibilità di seguire questa partita di Coppa Italia in diretta streaming video, rivolgendosi al sito www.raiplay.it oppure abbonandosi alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le gare della stagione. Il sito www.legabasket.it resta quello di riferimento per il torneo, e dunque vi troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BRESCIA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Brescia Fortitudo Bologna è forse il quarto di Coppa Italia più intrigante: stiamo parlando di due squadre che, sia pure per motivi diversi, sono considerate credibili outsider della nostra pallacanestro. La gloriosa storia dell’Aquila si è interrotta a lungo con la discesa nelle serie minori, ma finalmente la società ha saputo tornare al posto che le compete e già da quest’anno vuole arrivare a giocarsi i playoff e, gradualmente, andare a riformare un roster che possa mettere paura a tutti ed essere in prima fila per qualunque competizione. Brescia dal canto suo è arrivata nel massimo campionato pochi anni fa, ma i passi che ha fatto sono stati enormi: abbiamo già raccontato della finale di Coppa Italia ma ci sono anche le semifinali playoff nella stessa stagione, e una crescita costante che ha portato la squadra ad essere tra le migliori realtà del nostro Paese. Questa sera dunque c’è in palio anche un altro passo di maturazione e consapevolezza, chiaramente senza considerare che ci si potrebbe giocare una semifinale di un torneo che la Leonessa metterebbe in bacheca per la prima volta; vedremo allora come andranno le cose, non resta che aspettare che alla Vitrifrigo Arena le due squadre facciano il loro ingresso sul parquet.



