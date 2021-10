Diretta Brescia Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: crisi biancoblu? (basket A1)

DIRETTA BRESCIA FORTITUDO BOLOGNA: GERMANI IN RIPRESA!

Brescia Fortitudo Bologna viene diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Giacomo Dori e Martino Galasso: alle ore 17:30 di domenica 31 ottobre il PalaLeonessa apre le sue porte sulla 6^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Una partita molto delicata perché vale la salvezza, anche se la Germani ha dato segnali di ripresa: dopo aver battuto Napoli infatti la squadra di Alessandro Magro ha incredibilmente vinto a Sassari, mettendo a referto la seconda vittoria consecutiva e tornando dunque in auge in un torneo che peraltro si sta rivelando ancora piuttosto equilibrato.

La Fortitudo invece deve convivere con parecchi problemi strutturali che sono noti da tempo: certamente non è la sconfitta contro Milano (sia pure arrivata in casa) che deve essere presa a termine di giudizio per l’inizio negativo, ma è vero che l’Aquila biancoblu non sta dando segnali di ripresa e rischia seriamente di affondare. Servirà una vittoria al PalaLeonessa, e nella diretta di Brescia Fortitudo Bologna vedremo se arriverà; intanto possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che sono legati a queste due squadre.

DIRETTA BRESCIA FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Fortitudo Bologna sarà trasmessa su Eurosport, dunque un appuntamento per gli abbonati al satellite che la potranno seguire al numero 210 del decoder di Sky. L’alternativa per tutti gli appassionati è da questa stagione Discovery +: diventato il broadcaster ufficiale del massimo campionato di basket, ne fornisce tutte le partite (previo abbonamento al servizio) e si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, mentre sul sito www.legabasket.it troverete come di consueto le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche aggiornate in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Fortitudo Bologna ci presenta come abbiamo visto una Germani in forte crescita: spinta da Amedeo Della Valle, che entra nella 6^ giornata come miglior giocatore del campionato, la Leonessa sembra finalmente aver preso ritmo e adesso può sperare di fare una Serie A1 diversa rispetto a quella dell’anno scorso, magari più vicina alla stagione del lockdown ma anche a quella che nel 2018 aveva portato in dote la finale di Coppa Italia e la semifinale playoff. Certo i problemi non sono mancati, su tutti il delicato caso di Luca Vitali; adesso Alessandro Magro sa di aver trovato la fiducia da parte del roster e vuole continuare su questa falsariga.

La Fortitudo come detto deve innanzitutto capire quale sia il progetto, che è stato sconfessato più volte nell’ultimo anno: chiaramente quando la confusione è a livello societario le cose non possono che andare male (o comunque non bene), il roster ha già mostrato qualche lacuna che ora si cerca di colmare con la firma di Keith Langford. Potenzialmente un colpo pazzesco, a patto che il giocatore sia ancora quello di qualche anno fa e soprattutto che non venga trattato come il salvatore della patria cui dare il pallone sempre e comunque, perché certamente l’Aquila biancoblu ha bisogno di altro per salvarsi e magari dare uno sguardo ai playoff, che sarebbero l’obiettivo minimo…



