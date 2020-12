Diretta Brescia Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: torna Buscaglia (basket A1)

DIRETTA BRESCIA FORTITUDO BOLOGNA: ANTICIPO 10^ GIORNATA

Brescia Fortitudo Bologna, in diretta dal PalaLeonessa A2A, si gioca alle ore 20:00 di sabato 5 dicembre e rappresenta il match in apertura della decima giornata per il campionato di basket Serie A1 2020-2021. Si torna a giocare, dopo la sosta per le nazionali; la situazione è critica per entrambe le squadre che arrivano da sconfitte nell’ultimo turno disputato. Se non altro la Germani ha dimostrato di saper lottare sul parquet di una Brindisi seconda in classifica e che ha vinto 9 partite consecutive, ma la classifica è ancora deficitaria e, come vedremo, anche per questo la società ha preso una decisione drastica. Sta affondando la F biancoblu, dominata dalla Virtus in un derby che ha perso di 20 puntscagliai: Meo Sacchetti, dopo aver guidato gli azzurri alla vittoria sulla Russia, riprende ad allenare una squadra ultima in classifica e che sta via via perdendo sempre più certezze. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Brescia Fortitudo Bologna, aspettando la quale possiamo cominciare a fare qualche valutazione sui suoi temi principali.

DIRETTA BRESCIA FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Fortitudo Bologna sarà trasmessa su Eurosport 2, e dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare che potranno seguire questa partita al numero 211 del loro decoder; in alternativa, e questo vale per qualunque match del campionato di Serie A1, si potrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player per la visione in diretta streaming video, attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BRESCIA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Brescia Fortitudo Bologna rappresenta il ritorno in Serie A1 di Maurizio Buscaglia: nella giornata di martedì la Germani ha ufficializzato la separazione da Vincenzo Esposito e conseguentemente annunciato la firma del tecnico barese, che dunque prende per mano la Leonessa e si è già detto contento e onorato del nuovo incarico. Eredita una situazione ormai compromessa in Eurocup, mentre in campionato dovrà provare a prendersi un posto nei playoff; per Esposito l’esonero è stato frutto della cattiva partenza di questa stagione, gli resterà se non altro il rammarico di non aver potuto portare a termine l’ottimo lavoro che aveva svolto lo scorso anno. La Fortitudo come già detto ha bisogno di punti, e li deve prendere subito: non ci si aspettava che un roster costruito per stare appena sotto le big potesse trovarsi sul fondo della classifica senza certezze, con il forte timore di tornare in A2 anche perché in questo momento non sembrano esserci squadre materasso, al netto della Virtus Roma che però rappresenta solo una squadra. Se la Lavoropiù dovesse iniziare a sperare nel blocco delle retrocessioni significherebbe che il progetto sarebbe fallito almeno per quest’anno, vedremo dunque se arriveranno notizie positive dal PalaLeonessa…

