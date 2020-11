Diretta/ Brescia Frosinone (Serie B) streaming video DAZN: solo per i 3 punti

DIRETTA BRESCIA FROSINONE: LOMBARDI FAVORITI!

Brescia Frosinone, in diretta dallo stadio Rigamonti di Brescia, in programma sabato 28 novembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B. Servono solo i 3 punti a entrambe le squadre che, pur essendo partite entrambe con importanti ambizioni a inizio stagione, si trovano a fronteggiare un periodo difficile. Deve farlo il Brescia, alle prese con l’emergenza Covid-19 che ha portato la società a rinunciare alla trasferta a Empoli, preferendo la sconfitta a tavolino per l’alto numero di tesserati disponibili alle prese col virus. Dall’altra parte il Frosinone è incappato, a cavallo della sosta, in due sconfitte consecutive contro Monza e Cosenza che hanno vanificato la risalita della squadra di Nesta verso il vertice della classifica. Ciociari comunque di 4 punti avanti in classifica rispetto alle Rondinelle, che hanno però disputato una partita in meno: Salernitana ed Empoli guidano la graduatoria con 17 punti e la rincorsa sembra possibile.

DIRETTA BRESCIA FROSINONE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Frosinone non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA FROSINONE

Le probabili formazioni di Brescia Frosinone, sfida che andrà in scena presso lo stadio Rigamonti di Brescia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Diego Lopez con un 4-3-2-1: Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Cistana; Ndoj, Van De Looi, Dessena; Spalek, Jagiello; Aye. Gli ospiti guidati in panchina da Alessandro Nesta schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Curado; Salvi, Maiello, Kastanos, Rodhen, Beghetto; Ciano, Parzyszek.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Brescia Frosinone secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa lombardi partono lievemente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2.50, mentre poi si sale a quota 3.00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3.05 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione ciociara.



