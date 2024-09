DIRETTA BRESCIA FROSINONE, OSPITI IN CRISI NERA

Siamo giunti alla quinta giornata di Serie B con la diretta Brescia Frosinone che catturerà l’attenzione di vari appassionati di calcio, oltre naturalmente ai tifosi. la gara andrà in scena sabato 14 settembre 2024 alle ore 15:00.

La squadra biancoblu non ha avuto mezze misure in questo inizio di stagione con due vittorie contro Palermo e Sudtirol e altrettante sconfitte con Cittadella e Reggiana. Il 5 settembre, il Brescia ha vinto in amichevole contro il Darfo Boario per 5-0, utile per rimettere minuti nelle gambe.

Il Frosinone è in caduta libera sin dalle prime battute. Il numero zero alla voce “vittorie” è eloquente: in quattro partite sono arrivati ben tre pareggi contro Sampdoria, Modena e Juve Stabia mentre alla seconda giornata c’è stato il ko con lo Spezia.

DOVE VEDERE DIRETTA BRESCIA FROSINONE, STREAMING VIDEO TV

Adesso vedremo dove si potrà assistere alla diretta Brescia Frosinone. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN come tutte le sfide di Serie B.

Se volte vedere la partita in diretta streaming vi basterà scaricare l’applicazione di DAZN, sempre previo abbonamento, e avrete diritto a guardare la partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA FROSINONE

Adesso diamo un’occhiata alle probabili formazioni Brescia Frosinone. I padroni di casa si disporranno in campo secondo il 3-4-2-1. Tra i pali Lezzerini, difesa a tre con Dickmann, Cistana e Adorni. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Jallow, Bisoli, Verreth e Bertagnoli con Olzer trequartista. Le punte saranno Galazzi e Borrelli.

Stesso identico assetto tattico pure il Frosinone con il 3-4-2-1 composto da Sorrentino in porta e Biraschi, Monterisi e Marchizza qualche metro più avanti a difendere. Da esterni i gemelli Oyono con Cichella e Darboe in mediana. Ghedjemis e Ambrosino agiranno alle spalle di Cuni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BRESCIA FROSINONE

Infine, un’ultima analisi sulle quote per le scommesse Brescia Frosinone. Le Rondinelle sono favorite dato che i bookmakers associano a loro una quota di 2.40. Il pareggio è offerto invece a 3.30 mentre il 2 fisso vale tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel corso della partita, è dato a 2.15 contro l’1.62 dell’Under 2.5. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.