Diretta Brescia Frosinone/ Streaming video tv: Rondinelle puntano la vetta (Serie B)

DIRETTA BRESCIA FROSINONE: INZAGHI A TESTA BASSA!

La diretta di Brescia Frosinone è inserita nel palinsesto della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: le due squadre si affronteranno domenica 20 febbraio a partire dalle ore 15.30 allo Stadio Mario Rigamonti. Il match si preannuncia piuttosto avvincente, dato che entrambe le squadre puntano ai vertici della classifica: le Rondinelle si trovano al terzo posto con la vetta, occupata dalla Cremonese, che dista soltanto un punto, mentre i Canarini si trovano al sesto ed intendono scalare posizioni per ottenere un migliore piazzamento in vista dei play-off.

I padroni di casa nel turno infrasettimanali, dopo una striscia di tre pareggi, sono riusciti a tornare alla vittoria, battendo il Crotone di misura. Un risultato che potrebbe rilanciarli verso la corsa alla promozione diretta. Tra le pretendenti a un posto nella fase successiva del campionato cadetto, invece, i ciociari sono la squadra che in questo momento sta vivendo qualche difficoltà di troppo. Dopo una serie di quattro successi consecutivi, infatti, sono arrivate due inattese sconfitte: la prima contro il Perugia e la seconda coltro il Como. Adesso è indispensabile rialzarsi.

DIRETTA BRESCIA FROSINONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Brescia Frosinone sarà visibile in diretta in televisione sul satellite per gli abbonati a Sky Sport oppure con una connessione a Internet per gli abbonati a Dazn tramite una SmartTv, una consolle o un decoder apposito o un dispositivo come Chromecast o Amazon Firestic. In streaming, invece, in un caso sarà possibile collegarsi alla piattaforma Sky Go da computer o dispositivi mobile e nell’altro caso tramite computer al sito ufficiale www.dazn.com oppure alle applicazioni ufficiali attraverso smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA FROSINONE

Le due squadre sono reduci dal turno infrasettimanale di Serie B per cui è possibile che nelle probabili formazioni della diretta Brescia Frosinone ci sia qualche variazione nell’undici iniziale. I padroni di casa potrebbero ad esempio concedere un turno di riposo a Bisoli, mentre in difesa ci sono dei ballottaggi tra Karacic-Sabelli e Pajac-Huard. Questo il possibile 4-3-2-1 delle Rondinelle: Joronen; Pajac, Mangraviti, Cistana, Karacic; Proia, Van de Looi, Bertagnoli; Tramoni, Leris; Moreo. Gli ospiti invece non avranno a disposizione Charpentier, che non è ancora al meglio, mentre Novachovich dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina, così come Canotto. Questo il possibile 4-3-3: Ravaglia; Cotalli, Szyminski, Gatti, Zampano; Lulic, Ricci, Boloca; Zerbin, Ciano, Garritano.

LE QUOTE DI BRESCIA FROSINONE

Le quote della diretta Brescia Frosinone, offerte dall’agenzia di scommesse Snai, preannunciano che nel corso della diretta del match di Serie B regnerà l’equilibrio. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è fissata infatti a 2,50, mentre un successo degli ospiti, con il segno 2, è a 2,95. Un pareggio, con il segno X, è proposto infine a 3,10.



