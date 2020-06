Diretta Brescia Genoa/ Streaming video tv: è uno spareggio per la salvezza (Serie A)

Brescia Genoa, che sarà diretta dal signor Irrati, si gioca alle ore 17:15 di sabato 27 giugno: per la prima volta da quando il campionato di Serie A 2019-2020 è ripartito abbiamo l’apertura a questo nuovo orario, che arriva per la 28^ giornata. Saranno giusto una manciata le gare che verranno disputate di pomeriggio, perché ci stiamo avvicinando sempre più a luglio e dunque il clima rende complesso scendere in campo così presto; al Rigamonti va in scena una partita fondamentale per la corsa alla salvezza, tra due squadre che comunque hanno una situazione diversa. Il Brescia era anche partito discretamente, ma poi non ha saputo tenere il passo: ha già cambiato più volte allenatore ma la cosa non è servita, in più nel corso del lockdown da Coronavirus si è definitivamente interrotto il rapporto con Mario Balotelli, e così è venuto a mancare quello che era il principale realizzatore della squadra. Il Genoa ha dato prova di potercela fare, a patto che però riesca a confermare le sue prestazioni migliori: per esempio prima che il campionato si fermasse era andato a San Siro, ospite del Milan, ed era riuscito a battere i rossoneri cogliendo una vittoria fondamentale. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Brescia Genoa; aspettando che la partita prenda il via possiamo sicuramente valutare le scelte da parte dei due allenatori, analizzando più nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Genoa sarà affidata alla televisione satellitare, che la fornirà sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) salvo variazioni di palinsesto. Tutti gli abbonati potranno dunque seguire questa partita di campionato e, in assenza di un televisore, si potranno affidare al servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, utilizzabile come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA GENOA

Notizie brutte per Diego Lopez, che in Brescia Genoa deve rinunciare ai due centrali titolari: Cistana e Chancellor saranno out per parecchie partite e forse fino al termine della stagione. Mateju scala al centro, poi Mangraviti e Gastaldello si giocano il posto di secondo difensore davanti a Joronen; Sabelli e Martella dovrebbero essere confermati sulle fasce laterali, con un centrocampo nel quale Dimitri Bisoli e Romulo cercano posto sulle mezzali, dovendo vincere la concorrenza di Birkir Bjarnason e Dessena. Senza Balotelli, torna titolare Alfredo Donnarumma che però se la gioca con Ayé; sicuro della maglia Torregrossa che era cresciuto esponenzialmente prima della pandemia da Coronavirus, alle spalle dei due attaccanti dovrebbe esserci Zmrhal che può vincere il testa a testa con Spalek. Il Genoa è in campo con il 3-5-2: Davide Nicola deve scegliere tra Sanabria, Pinamonti e Destro come partner offensivo di Palacio, mentre il resto della squadra sembra essere fatto. Perin il portiere, davanti a lui Soumaoro agisce con Cristian Romero e Andrea Masiello nel terzetto difensivo che sarà supportato dai laterali Ghiglione e Criscito, pronti sempre a ripiegare. Schone distribuisce il gioco in qualità di regista, due “cagnacci” come Sturaro e Behrami dovrebbero piazzarsi ai suoi lati anche se Lerager, Jagiello e Cassata potrebbero mettere in crisi le scelte dell’allenatore.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Brescia Genoa abbiamo a disposizione le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker la partita è assolutamente equilibrata, ma il favore delle ore precedenti sorride al Grifone che ha un valore di 2,40 volte la puntata sul segno 2 che identifica la sua vittoria. L’ipotesi del successo interno (segno 1) vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,80 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, mentre con il segno X del pareggio la vincita ammonterebbe a 3,55 volte la giocata.



