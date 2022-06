Diretta Brescia Hannover/ Streaming video tv: quarti Champions League pallanuoto

Brescia Hannover, in diretta dalla piscina dello Sportski Centar Voždovac na Banjici di Belgrado, sarà il primo quarto di finale che alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, giovedì 2 giugno 2022, aprirà la Final Eight della Champions League di pallanuoto 2021-2022 che nello spazio di soli tre giorni indicherà la squadra campione d’Europa di pallanuoto maschile. Oggi i quarti, domani le semifinali e sabato la finale, un’avventura nella quale speriamo possa essere protagonista fino in fondo anche Brescia, opposta per cominciare ai tedeschi del Waspo Hannover.

La diretta di Brescia Hannover vedrà sicuramente favoriti i lombardi, che hanno vinto il girone A e di conseguenza sono stati abbinati ai tedeschi, che sono stati invece quarti nell’altro gruppo della fase precedente. L’anno scorso Brescia si fermò in semifinale, sconfitto dal Ferencvaros, adesso l’obiettivo è quello di fare ancora meglio e magari prendersi la rivincita sulla Pro Recco, che ha battuto Brescia nella finale scudetto del campionato italiano. Un passo alla volta, però: che cosa succederà nella diretta di Brescia Hannover?

DIRETTA BRESCIA HANNOVER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Hannover sarà garantita su Sky Sport Uno e su Sky Sport Arena, canali che trovate al numero 201 e 204 della televisione satellitare, che trasmetterà le partite delle squadre italiane in questa Final Eight della Champions League di pallanuoto. Va segnalato che sarà possibile seguire il match Brescia Hannover anche con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non richiede costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BRESCIA HANNOVER: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Brescia Hannover, possiamo ricordare il cammino di queste due squadre nella Champions League di pallanuoto 2021-2022. Brescia ha debuttato nel secondo turno, vincendo con due vittorie e un pareggio su tre partite il girone E per accedere al terzo turno, che prevedeva la sfida su andata e ritorno contro il Barcellona, vinta con il punteggio complessivo di 33-26 grazie a un doppio successo, infine il già citato eccellente cammino nel quarto turno (l’ultimo prima delle Final Eight), nel quale Brescia ha vinto il girone A con 30 punti, frutto di nove vittorie, tre pareggi e due sconfitte su quattordici partite.

Hannover ha invece debuttato direttamente al quarto turno, onore che per l’Italia era toccato alla Pro Recco detentrice della Champions League. I tedeschi sono stati inseriti nel girone B di questa fase, che era appunto quello dei liguri, e lo hanno chiuso al quarto posto con un bilancio di sei vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, che hanno portato 21 punti in classifica, lo stretto indispensabile per accedere alla ambita Final Eight.











