Diretta Brescia Inter/ Streaming video tv: ripresa per Conte? (Serie A)

Brescia Inter, partita diretta dal signor Michael Fabbri, si gioca alle ore 21:00 di martedì 29 ottobre e rappresenta il secondo anticipo nel turno infrasettimanale della Serie A 2019-2020. Siamo nella decima giornata, e i nerazzurri sanno di dover immediatamente risalire la corrente: in trasferta hanno sempre vinto, ma sabato scorso hanno mancato il controsorpasso alla Juventus pareggiando in casa contro il Parma, e dunque scialacquando un’occasione ghiotta e che potrebbe presentare il conto più avanti. Contro il Brescia Antonio Conte può solo vincere: le Rondinelle stanno attraversando una crisi di risultati che potrebbe aver messo in discussione la panchina di Eugenio Corini, intanto nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta sul campo del Genoa dopo che la squadra era passata in vantaggio. Vediamo allora in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco del Rigamonti, mentre aspettiamo che abbia il via la diretta di Brescia Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Inter sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque assistere a questa partita con un semplice abbonamento all’emittente, avendo a disposizione anche il servizio di diretta streaming video che viene garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA INTER

Chancellor è infortunato: lo sostituisce Gastaldello che sarà titolare in Brescia Inter, al fianco di Cistana e davanti a Joronen in una difesa che per le rondinelle prevederà anche gli esterni Sabelli e Mateju, quest’ultimo favorito su Martella che ha recuperato e dovrebbe andare in panchina. Centrocampo classico con Tonali che sarà protetto in cabina di regia da Dimitri Bisoli e Zmrhal, diventato titolare dopo il grave infortunio di Dessena; Romulo dovrebbe nuovamente spostarsi sulla trequarti per giocare in appoggio ai due attaccanti Balotelli (grande ex) e Alfredo Donnarumma. Possibile turnover per Conte, che in difesa deve decidere tra Godin e Alessandro Bastoni (verso la conferma Skriniar, torna De Vrij) con Candreva e Asamoah che giocheranno sulle corsie laterali. Conferma a centrocampo per Barella e Gagliardini da mezzali al fianco di Brozovic, anche se Sensi corre per il recupero (ma è ancora indisponibile); davanti appunto Lukaku potrebbe lasciare il posto a Politano, mentre Lautaro Martinez potrebbe comunque essere titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Brescia Inter sorride ovviamente ai nerazzurri, come si evince anche dalle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la vittoria delle rondinelle vale infatti 6,00 volte la somma messa sul piatto, mentre per il successo esterno il valore si abbassa fino ad un corrispettivo di 1,55 volte quello che avrete deciso di puntare con questo bookmaker. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di incassare un valore pari a 4,25 volte la giocata.



