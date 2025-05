DIRETTA BRESCIA JUVE STABIA, SI VA IN CERCA DI CONFERME

Comincia domenica 4 maggio 2025 alle ore 15:00 la diretta Brescia Juve Stabia. Presso lo Stadio Mario Rigamonti i lombardi devono proseguire il loro cammino verso la certezza aritmetica della permanenza diretta in Serie B essendo al momento in quindicesima posizione con trentotto punti, gli stessi posseduti anche dalla Reggiana che si piazza già in zona retrocessione. Le Rondinelle, che hanno battuto in trasferta il Cittadella nel turno infrasettimanale, non possono permettersi di sbagliare.

La Juve Stabia se la passa invece decisamente meglio con cinquantatre punti, in pianta stabile in zona playoff a più cinque dalla coppia formata da Palermo e Catanzaro e a meno quattro dalla Cremonese. Le Vespe potrebbero tentare di scavalcare i grigiorossi per cominciare la loro rincorsa alla promozione in Serie A saltando un turno di playoff e partendo così direttamente dalle semifinali. I campani vengono dal successo conquistato nei confronti del Catanzaro tra le mura amiche.

DIRETTA BRESCIA JUVE STABIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ su DAZN che si può vedere live la diretta Brescia Juve Stabia. Non è dunque obbligatorio andare allo stadio di persona se si possiede un abbonamento a questa piattaforma che trasmetterà la partia in streaming sulla sua applicazione e tramite il sito ufficiale.

DIRETTA BRESCIA JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Maran deciderà di giocare con 4-3-1-2 con Lezzerini, Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow, Bisoli, Verreth, Besaggio, Galazzi, Borrelli e Moncini nella diretta Brescia Juve Stabia se teniamo conto di quelle che sono le probabili formazioni. Mister Pagliuca dovrebbe invece decidere di schierare il modulo 3-4-1-2 con Thiam, Ruggero, Peda, Bellich, Floriani Mussolini, Leone, Pierobon, Fortini, Mosti, Sgarbi e Candellone per contrastare i rivali della trentasettesima giornata in avvio di partita.

DIRETTA BRESCIA JUVE STABIA, LE QUOTE

I bookmakers suggeriscono una partita molto equilibrata con le quote fornite per l’esito finale della diretta Brescia Juve Stabia. Sia per Snai che per Sisal infatti i gialloblu sono leggermente favoriti alla vigilia pagando il segno 2 a 2.80 ma i biancoblu non hanno poi così tante chances di vittoria in meno rispetto ai rivali di giornata poichè il loro successo è invece quotato a 2.85. La soluzione più probabile è offerta dalla via di mezzo rappresentata dal segno x, ovvero il pareggio, fissato appunto a 2.75.