DIRETTA/ Brescia Lazio (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

Brescia Lazio sta per cominciare e naturalmente l’attesa è altissima per questa sfida che aprirà la diciottesima giornata della Serie A e il nuovo anno. Ci resta però il tempo per scoprire con quali numeri arrivano le due squadre a questo anticipo allo stadio Rigamonti. I padroni di casa del Brescia hanno finora raccolto 14 punti in diciassette partite disputate con quattro vittorie, due pareggi e undici sconfitte, la differenza reti per Eugenio Corini è pari a un brutto -14 a causa di 15 gol segnati a fronte dei ben 29 subiti. La Lazio se la sta cavando naturalmente molto meglio meglio: 36 punti nonostante una partita ancora da recuperare, con undici vittorie, tre pareggi e due sconfitte, 38 gol segnati e 16 subiti, dunque per i biancocelesti capitolini di Simone Inzaghi la differenza reti è un eccellente +22. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: leggiamo le formazioni ufficiali di Brescia Lazio, poi la partita comincia! BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli. A disp.: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Magnani, Semprini, Zmrhal, Viviani, Morosini, Ayé, Matri. All.: Eugenio Corini. LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Marusic, Cataldi, Berisha, Jony, André Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La diretta tv di Brescia Lazio, domenica 5 gennaio 2020 alle ore 12.30 presso lo stadio Mario Rigamonti, sarà trasmessa in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 202 (Sky Sport Serie A). Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet del match. Si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online.

In vista della diretta di Brescia Lazio è certo giusto tenere conto anche dei due allenatori che oggi saranno in campo nella 19^ giornata della Serie A. Ecco che allora al Rigamonti il padrone di casa sarà Eugenio Corini, alla sua seconda esperienza alla guida della Leonessa. Il tecnico di Bagnolo Mella infatti aveva già servito i colori del club lombardo dal settembre 2018 al novembre 2019, per poi fare ritorno nello spogliatoio delle rondinelle solo lo scorso 2 dicembre, dopo la parentesi Grosso: in questa seconda avventura ha dunque messo da parte una media punti di 1.745 in 4 incontri. Dall’altra parte ecco invece Simone Inzaghi, colonna della Lazio già da giocatore e ora da allenatore, ufficialmente dal luglio del 2016 (ma prima si conta un’esperienza a interim). Numeri alla mano ricordiamo che l’allenatore di Piacenza ha messo da parte già 172 presenze sulla panchina biancoceleste, con una media punti di 1,80. (agg Michela Colombo)

Brescia Lazio, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, si gioca oggi domenica 5 gennaio 2020 alle ore 12.30 e sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. In Brescia Lazio dunque tornano in campo i biancocelesti dopo l’impresa del 22 dicembre scorso, con la vittoria nella Supercoppa Italiana contro la Juventus. Secondo 3-1 inflitto ai bianconeri in 15 giorni, quinta Supercoppa e sedicesimo trofeo della storia biancoceleste, sesto della presidenza Lotito e terzo della gestione Inzaghi. Numeri che si aggiungono alle 8 vittorie consecutive che la Lazio aveva ottenuto in campionato prima del trionfo a Riyad, una striscia che ha portato la squadra di Inzaghi al sesto posto, a -6 dalla vetta ma con una partita in meno disputata rispetto a Juventus e Inter. Andrà comunque presa con le molle la trasferta di Brescia, le Rondinelle con il ritorno di Corini hanno ritrovato misure e grinta e hanno chiuso il 2019 pareggiando a Parma, raggiunti peraltro solo nei minuti di recupero. 7 punti in 4 partite per il Brescia dopo il ritorno di Corini in panchina, con la formazione lombarda tornata a -1 dalla salvezza: la sfida potrà dire molto relativamente alle rispettive ambizioni di entrambe le squadre, col Brescia che spera di trovare una Lazio, lanciatissima prima di Natale, appesantita dalla sosta, mentre i biancocelesti sperano di eguagliare la striscia di 9 vittorie consecutive della stagione 1998/99, record assoluto nella storia della società.

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Brescia Lazio, domenica 5 gennaio 2020 alle ore 12.30 per la diciottesima giornata del campionato di Serie A? Proviamo a rispondere ricordando che il Brescia allenato da Eugenio Corini sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. Risponderà la Lazio guidata in panchina da Simone Inzaghi con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Lulic; Correa, Immobile.

Per chi scommetterà sulla sfida tra Brescia e Lazio di Serie A, ecco che l’agenzia Snai propone a 6.50 la quota relativa al successo interno, a 4.50 la quota riferita all’eventuale pareggio e a 1.45 la quota offerta per il successo in trasferta. Per tutti coloro che punteranno invece sul numero di gol complessivo realizzato nel corso della partita, l’over 2.5 sarà quotato 1.55 e l’under 2.5 sarà proposto a una quota di 2.50.

La storia di Brescia Lazio ci parla di tante partite, ma le due squadre non si affrontano da quasi 9 anni: nel febbraio 2011 il Rigamonti ha ospitato l’ultimo incrocio fino a oggi, una vittoria che i biancocelesti avevano ottenuto in trasferta grazie ai gol realizzati da Alvaro Gonzalez e Libor Kozak. Nelle ultime dieci sfide il bilancio sorride alla stessa Lazio, che ha portato a casa cinque vittorie e tre pareggi a fronte di due sconfitte; entrambi i ko peraltro sono arrivati nella stagione 2003-2004, l’ultima di Roberto Baggio come calciatore. Era stato Gigi Di Biagio a risolvere la partita dell’Olimpico con un gol al 4’ minuto, gara speciale per lui che ha giocato a lungo con la maglia della Roma; bello il ritorno in casa del Brescia, con il Divin Codino che aveva sbrigato la pratica dopo la rete di apertura di Stefano Mauri – che poi sarebbe diventato calciatore importante per la Lazio – anche se in pieno recupero César aveva segnato il gol della bandiera. (agg. di Claudio Franceschini)



