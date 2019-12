Diretta Brescia Lecce/ Streaming video tv: calda sfida salvezza (Serie A)

Brescia Lecce, diretta dall’arbitro Irrati, match previsto sabato 14 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Brescia Lecce sarà uno scontro salvezza importante con le Rondinelle che hanno visto di nuovo crescere le loro quotazioni con la vittoria a Ferrara firmata da Mario Balotelli contro un’altra diretta concorrente, la Spal. Successo importante per il morale anche perché ottenuto dopo il ritorno in panchina di Eugenio Corini, dopo un esonero che era stato molto contestato dall’ambiente bresciano. Bisognerà però fare estremamente attenzione al Lecce e alla capacità della formazione salentina di mietere vittorie in trasferta. Il Lecce ha infatti finora ottenuto i 3 punti sempre lontano dallo stadio Via del Mare, dove domenica scorsa ha strappato un punto al Genoa in rimonta dopo essere stato sotto di 2 gol. Un’occasione perduta però, considerando che i Grifoni hanno chiuso la partita in 9 uomini per le espulsioni di Agudelo e Pandev: per le due squadre questo scontro rappresenta comunque un’occasione per dare un’importante scossa alla classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Lecce si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 202 di Sky, ovvero Sky Sport Serie A. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA LECCE

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Brescia Lecce per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Il Brescia allenato da Eugenio Corini schiererà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Joronen; Sabelli, Magnani, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Donnarumma. Risponderà il Lecce guidato in panchina da Fabio Liverani, che opterà su un 4-3-1-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Balotelli, Donnarumma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Brescia Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.05, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.40, mentre il successo in trasferta viene quotato 3.50. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.65, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.20.



