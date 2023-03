Diretta Brescia Lietkabelis/ Streaming video tv: arrivano oggi gli ottavi? (Eurocup)

DIRETTA BRESCIA LIETKABELIS: PER PRENDERSI GLI OTTAVI!

Brescia Lietkabelis è in diretta dal PalaLeonessa alle ore 20:30 di mercoledì 15 marzo: si gioca per la 16^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2022-2023, ed è la partita che può consegnare alla Germani la qualificazione aritmetica agli ottavi. Brescia ha perso nettamente a Venezia, nell’ultima giornata: è così rimasta a quota 7 vittorie che sono due in più rispetto a Cluj-Napoca, attualmente la prima delle eliminate. Tuttavia nella doppia sfida con i rumeni c’è il vantaggio della differenza canestri: vincere questa sera dunque significherebbe certezza di proseguire il cammino internazionale.

Sarebbe ottimo centrare questo risultato per Brescia, che è una squadra “curiosa”: in campionato ha una lunga serie di sconfitte che l’hanno portata in zona retrocessione, ma l’andata era stata chiusa in ottava posizione e dunque qualificazione a una Coppa Italia poi clamorosamente vinta. Adesso, nella diretta di Brescia Lietkabelis, vedremo se la squadra di Alessandro Magro blinderà questo traguardo importante per poi eventualmente migliorare la propria posizione nella griglia degli ottavi; tra poco sarà ora di lasciar parlare il parquet del PalaLeonessa…

DIRETTA BRESCIA LIETKABELIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Lietkabelis sarà come sempre affidata ai canali della televisione satellitare: sappiamo infatti che le partite delle nostre squadre in Eurocup vengono trasmesse da questa emittente, dunque sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento che, in assenza di un televisore, potranno rivolgersi al servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, ed è attivabile tramite l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che le informazioni utili su questo match sono consultabili attraverso il sito ufficiale della Eurocup, che troverete su eurocupbasketball.net/eurocup, e qui avrete a disposizione il tabellino play-by-play e il boxoscore aggiornati in tempo reale così come classifiche e calendario della manifestazione.

DIRETTA BRESCIA LIETKABELIS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Lietkabelis mette la Germani di fronte a una squadra che ha già ottenuto la qualificazione ai playoff: tuttavia la differenza è minima, la classifica del gruppo A è davvero corta e infatti la squadra lituana ha solo una vittoria in più della Germani, come del resto ce l’ha Venezia che al momento è addirittura terza in graduatoria. Brescia insomma potrebbe non soltanto qualificarsi agli ottavi con due giornate di anticipo, ma anche fare un deciso passo avanti; la Leonessa spera ancora di prendersi il fattore campo almeno nel primo turno, e poi si vedrà quel che succederà.

Intanto però possiamo dire che Magro e i suoi ragazzi saranno già soddisfatti di procedere nel torneo; sarebbe un bel colpo anche per ritrovare smalto in una Serie A1 che in questo momento sta parlando del concreto rischio di retrocedere, sarebbe clamoroso se a scendere in A2 fosse la squadra che ha vinto la Coppa Italia ma anche in termini assoluti Brescia non era certo tra le squadre che si pensava potessero faticare così tanto, anche perché l’anno scorso aveva centrato il terzo posto in regular season. Tuttavia così sta andando, e stasera vedremo come andranno le cose…











