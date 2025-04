Diretta Brescia Mantova, scontro diretto a fondo classifica

La trentaduesima giornata di Serie B ospiterà la diretta Brescia Mantova, una partita importante ai fini della classifica e della lotta salvezza visto che entrambe le squadre impegnate occupano le ultime posizioni della classifica e rischiano di dover salutare la categoria alla fine dell’anno, le rondinelle che ospitano la partita non stanno disputando una buona stagione ma fino ad oggi sono riusciti a stare fuori dalla zona calda anche se solo per pochi punti, anche grazie alla vittoria 0-1 in casa dello Spezia.

I biancorossi invece sono invischiati nella lotta da ormai lungo tempo ma stanno riuscendo a risalire diverse posizioni, soprattutto dopo la vittoria 2-0 con il Sudtirol, ora vedono la salvezza ad un passo, vincere questa partita sarà quindi fondamentale per i loro obiettivi.

Diretta Brescia Mantova streaming video, dove vedere la partita

La diretta Brescia Mantova si terrà allo Stadio Mario Rigamonti e per chi non fosse lì presente potrà essere seguita tramite l’abbonamento a Dazn, il campionato di Serie B è ovviamente compreso nei piani Standard e Plus ma anche in quello minore Goal Pass. La visione della partita potrà quindi avvenire tramite la piattaforma di streaming o l’applicazione, installabile su tutte le smartTv e i dispositivi personali ma anche tramite i canali Dazn e Dazn1 del decoder Sky.

Brescia Mantova, probabili formazioni

Vista la diretta Brescia Mantova delle 15.00 i tecnici cercheranno di proporre le loro formazioni migliori, i biancoazzurri confermeranno il 3-5-2 di Rolando Maran con Lezzerini, Papetti, Adorni e Cistana, Dickmann e Nuamah, Corrado, Verreth e Bisoli, Moncini e Borrelli. I biancorossi invece dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1 proposto da Davide Possanzini nell’ultima partita con Festa, Radaelli, Brignani, Cella e Bani, Trimboli e Burrai i due mediani, Galuppini, Manucso e Fiori, Mensah unico attaccante.

Scommessa Brescia Mantova, quote e pronostico finale

La diretta Brescia Mantova è un punto di svolta per la stagione delle due squadre e per questo sarà molto sentita da giocatori e allenatori che proveranno a portarsi a casa i 3 punti per continuare la corsa salvezza sugli avversari, le rondinelle sono leggermente favorite ma solamente per la grande prestazione messa in mostra nell’ultima partitae per essere riuscita a rimanere dalla zona calda per tutta la stagione.

Questo risultato si può leggere anche sui siti di scommesse tra cui Pokerstars dove la vittoria del Brescia ha una quotazione di 2.05 mentre il pareggio è pagato a 3,20 e la vittoria del Mantova è poco maggiore e data a 3.30.