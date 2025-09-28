Diretta Brescia Milano streaming video tv: orario e risultato live della finale di Supercoppa basket 2025, domenica 28 settembre.

DIRETTA BRESCIA MILANO: ECCO LA FINALE!

Ecco la diretta Brescia Milano: alle ore 18:00 di domenica 28 settembre l’Unipol Forum ad Assago ospita quella che è la finale di Supercoppa basket 2025, con l’assegnazione del primo trofeo nella stagione della nostra pallacanestro. Sono arrivate le due squadre favorite? Forse, anche se il discorso può essere relativo.

La Germani Brescia ha dimostrato di avere profondità, coesione e consapevolezza dopo una stagione in cui ha giocato la finale scudetto, la sua vittoria nella semifinale contro Trento è comunque arrivata con una bella rimonta nel secondo tempo, ispirata da un Jason Burnell in stato di grazia e quasi perfetto al tiro.

L’Olimpia Milano giocava contro la Virtus Bologna, quindi sostanzialmente sarebbe potuta andare in qualunque modo: l’hanno spuntata i lombardi in overtime, anche qui in rimonta pur se è stata una gara maggiormente punto a punto, da segnalare la doppia doppia di Leandro Bolmaro mentre i nuovi si devono ancora rivelare.

Adesso arriviamo alla diretta Brescia Milano al termine della quale scopriremo chi vincerà la Supercoppa basket 2025; l’Olimpia potrebbe ripetersi mentre sarebbe il primo trofeo di questo tipo per la Leonessa, la risposta la darà il Forum davvero tra poco mentre noi possiamo aggiungere qualcosa sui temi caldi della finale.

COME VEDERE LA DIRETTA BRESCIA MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Anche per la diretta Brescia Milano avremo un appuntamento tv in chiaro su Cielo; la finale di Supercoppa basket 2025 sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, e in diretta streaming video viene garantita da Sky Go.

DIRETTA BRESCIA MILANO: MATCH IN EQUILIBRIO

Siamo dunque molto vicini alla diretta Brescia Milano: di questa partita potremmo forse dire che è la sfida tra una realtà, la Germani, ormai consolidata e con un gruppo che è cambiato poco anche rispetto a quello che ha vinto la Coppa Italia nel 2024, e un’altra, naturalmente l’Olimpia, che ha cambiato parecchio pur mantenendo un certo tipo di ossatura, ma che dovrà imparare in fretta a redistribuire le sue responsabilità offensive soprattutto con l’addio di Nikola Mirotic. Per adesso ci è riuscita nella semifinale contro la Virtus Bologna, ma la strada sarà lunga e gli impegni di Eurolega certamente toglieranno energie.

Riguardo la finale di Supercoppa basket 2025 che sta per farci compagnia possiamo senza dubbio dire che, trattandosi di gara secca che arriva in questo momento della stagione, la sensazione è che si parta in equilibrio sia pure con Milano leggermente favorita; vero è anche che l’Olimpia in epoca recente ha perso alcune partite da dentro o fuori che avrebbe potuto e dover vincere, e allora noi non vediamo l’ora di tuffarci davvero nella grande atmosfera della diretta Brescia Milano, per scoprire insieme quale squadra solleverà il primo trofeo stagionale nella pallacanestro italiana mettendo in bacheca la Supercoppa basket 2025.